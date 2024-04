(TBTCO) - Ngày 19/4, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) đã đưa lên sàn đấu giá trực tuyến với rất nhiều biển số dạng ngũ quý, tứ quý, sảnh tiến... Kết thúc ngày đấu giá hôm nay 2 biển ngũ quý của Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đều có mức trúng đấu giá tiền tỷ.

Biển ngũ quý 4 này được chốt với giá 3,7 tỷ đồng sau tổng cộng 62 lượt trả giá. Ảnh tư liệu

Đáng chú ý nhất là biển số ngũ quý 4 của Hà Nội 30L-444.44 được đưa lên sàn trong khung giờ 10h45-11h10. Sau thời gian 25 phút đấu giá chính thức, biển số này chỉ được trả hơn 200 triệu đồng, tuy nhiên trong vòng đấu gia hạn, giá liên tục được đẩy lên cao. Cá biệt có một người tham gia đấu giá quyết định trả thêm hẳn 3 tỷ đồng, lên mức 3,65 tỷ đồng.

Cuối cùng, biển ngũ quý 4 này được chốt với giá 3,7 tỷ đồng sau tổng cộng 62 lượt trả giá, trở thành biển số có giá cao nhất trong buổi sáng nay.

Một biển số ngũ quý khác của Hải Phòng là 15K-333.33 cũng được chốt giá 3 tỷ đồng trong sáng 19/4. Trong khi đó, ngũ quý 2 của Sơn La là 26A-222.22 dù được đánh giá khá đẹp nhưng cũng chỉ được trả 775 triệu đồng.

Ngoài 3 biển số ngũ quý kể trên, nhiều biển số dù chỉ là dạng tứ quý nhưng cũng được trả giá rất cao trong sáng nay. Ví dụ như biển số tứ quý 9 của Hải Phòng là 15K-299.99 được chốt với giá lên tới 3,32 tỷ đồng, còn cao hơn biển ngũ quý 3 kể trên cũng của địa phương này. Trong khi đó, biển số tứ quý 9 của TP. Hồ Chí Minh 51L-599.99 được trả giá 1,565 tỷ đồng.

Những biển số khác được chốt giá cao trong buổi sáng nay như: 51L-579.79 của TP. Hồ Chí Minh giá 730 triệu; 37K-345.67 của Nghệ An giá 730 triệu đồng; 73A-345.67 của Quảng Bình giá 725 triệu; 65A-456.78 của Cần Thơ giá 655 triệu đồng; 21A-199.99 của Yên Bái giá 600 triệu; 99A-777.99 của Bắc Ninh giá 550 triệu đồng...

biển số ngũ quý 9 siêu VIP của TP. Hồ Chí Minh được chốt khá nhanh với mức trả cao nhất 6,21 tỷ đồng.

Trong khung giờ đấu giá 14h45-15h10 chiều nay (19/4), biển số ngũ quý 9 siêu VIP của TP. Hồ Chí Minh là 51D-999.99 đã được chốt khá nhanh với mức trả cao nhất 6,21 tỷ đồng sau 48 lượt trả giá mà không có thêm một vòng đấu gia hạn nào.

Trước đó, vào ngày 10/4 vừa qua, một biển số ngũ quý 9 gần như giống hệt khác của TP. Hồ Chí Minh là 51K-999.99 đã chốt giá tới 21,5 tỷ đồng. So với ngũ quý 9 mang đầu số 51K (xe con), thì đầu số 51D được đánh giá không cao bằng do chỉ được gắn vào xe tải. Vì vậy, số tiền 6,21 tỷ đồng của biển số này được giới chuyên môn đánh giá là rẻ bất ngờ, nếu so với các phiên đấu giá biển ngũ quý 9 trước đây. Nhưng so với thực tế thị trường, đây là mức giá vừa phải và có tính khả thi cao, có thể không bị bỏ cọc.

Cũng trong chiều 19/4, hai biển số ngũ quý của các tỉnh/thành phố khác cũng được lên sàn và thu hút được sự quan tâm, trả giá của nhiều người. Trong đó, biển số ngũ quý 5 của Tây Ninh là 70A-555.55 được trả giá 1,39 tỷ đồng trong khung giờ 14h00-14h25; sau đó, trong khung giờ 16h00-16h25, biển số 20A-777.77 của Thái Nguyên được chốt với giá 2,23 tỷ đồng.

Một số biển số đẹp định dạng tứ quý, sảnh tiến cũng được trả giá cao trong chiều nay như: 66A-266.66 của Cần Thơ có giá 850 triệu đồng; 99A-779.79 của Bắc Ninh giá 725 triệu đồng; 68A-345.67 của Kiên Giang giá 695 triệu đồng; 24A-299.99 của Lào Cai giá 650 triệu đồng; 19A-66.888 của Phú Thọ giá 625 triệu đồng; 20A-767.89 của Thái Nguyên giá 555 triệu đồng; 37K-377.77 của Nghệ An giá 525 triệu đồng; 90A-266.66 của Hà Nam giá 505 triệu đồng...

Các phiên đấu giá biển số sẽ tạm nghỉ trong 2 ngày cuối tuần và trở lại vào thứ Hai tuần sau (22/4) với 12.000 biển số được đưa lên sàn. Đáng chú ý trong ngày đấu giá này là sự xuất hiện của biển số ngũ quý 8 siêu VIP 43A-888.88 của Đà Nẵng vào khung giờ 10h00-10h25./.