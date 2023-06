(TBTCO) - Theo Bộ Công thương, thống kê trong tháng 5/2023, chỉ số công nghiệp của cả nước đã có dấu hiệu khởi sắc so với các tháng đầu năm 2023. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5/2023, tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2022.