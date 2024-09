Kho bạc Nhà nước An Giang chung tay ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do bão lũ

(TBTCO) - Công đoàn và đoàn thanh niên thuộc cơ quan Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh An Giang đã phát động đến toàn thể công chức, người lao động đóng góp ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố phía Bắc bị thiệt hại do bão Yagi (cơn bão số 3).

Nhiều quần áo, giày dép, khăn, chăn màn,... được KBNN tỉnh An Giang gửi đến đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do bão Yagi (cơn bão số 3). Ảnh: KBNN tỉnh An Giang.

Theo KBNN tỉnh An Giang, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhằm góp phần chia sẻ, hỗ trợ một phần vật chất giúp cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống, tiếp thêm động lực để người dân vững tin vào cuộc sống,… những ngày qua công đoàn và đoàn thanh niên thuộc cơ quan KBNN tỉnh An Giang phát động đến toàn thể công chức, người lao động đóng góp ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố phía Bắc bị thiệt hại do bão lũ.

Những tình cảm của công đoàn và đoàn thanh niên thuộc cơ quan KBNN tỉnh An Giang được gửi tới đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do bão Yagi (cơn bão số 3). Ảnh: KBNN tỉnh An Giang.

Tại hội nghị tiếp nhận viện trợ khẩn cấp của đối tác quốc tế cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão Yagi mới đây, theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp, thiệt hại kinh tế do bão Yagi (cơn bão số 3) là hơn 2 tỷ USD (gần 50.000 tỷ đồng), dự kiến khi thống kê đầy đủ khoảng 2,5 tỷ USD.

Theo đó, công chức, người lao động thuộc cơ quan KBNN tỉnh An Giang đã đóng góp ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố phía Bắc bị thiệt hại do bão lũ bằng tiền mặt, quyển tập học sinh, quần áo, giày dép, khăn, chăn mền, mùng, balo, cập học sinh,…

Đây là tấm lòng của công chức, người lao động thuộc cơ quan KBNN tỉnh An Giang gửi đến đồng bào các tỉnh, thành phố phía Bắc bị thiệt hại do bão lũ – KBNN tỉnh An Giang thông tin.