Kho bạc Nhà nước Hà Nội: Hạch toán đầy đủ, chính xác các khoản thu vào ngân sách nhà nước

Công tác đảm bảo an ninh, an toàn luôn được KBNN Hà Nội đặc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ bằng nhiều biện pháp cụ thể như: Tăng cường kiểm tra nội bộ, tự kiểm tra, kiểm tra đột xuất tại từng đơn vị; triển khai giám sát từ xa tồn quỹ tiền mặt từng KBNN quận, huyện, thị xã đảm bảo đúng định mức tồn quỹ theo quy định. KBNN Hà Nội cũng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Kho bạc với cơ quan công an trên địa bàn trong việc triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn tuyết đối tiền, tài sản của nhà nước giao cho quản lý. Tính đến hết ngày 12/6/2023, KBNN Hà Nội đã phát hiện và trả lại 3 món tiền khách hàng nộp thừa với tổng số tiền 12,7 triệu đồng.