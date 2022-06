Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc cải cách hành chính hướng tới khách hàng

Thực hiện chiến lược phát triển hiện đại hóa kho bạc, Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc đã đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai ứng dụng các chương trình thanh toán hiện đại trong quản lý thu, chi ngân sách nhà nước.

Với mục tiêu lấy khách hàng làm trọng tâm phục vụ, từ nhiều năm nay, Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc đã đẩy mạnh cải cách hành chính, đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị thông tin; triển khai ứng dụng các chương trình thanh toán hiện đại trong quản lý thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) như: Thanh toán điện tử liên ngành, thanh toán song phương điện tử, quy trình một cửa trong kiểm soát chi NSNN; công khai minh bạch các thủ tục hành chính; tuân thủ chế độ, quy trình, thời gian thanh toán; sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Công chức Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc đang thực hiện kiểm soát hồ sơ chứng từ thanh toán vốn ngân sách. Ảnh: KBNN Vĩnh Phúc

Trong công tác kiểm soát chi, Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc đã thực hiện rút ngắn thời gian kiểm soát thanh toán từ 7 ngày xuống còn 1 ngày (đối với quy trình thanh toán trước, kiểm soát sau), 3 ngày (đối với quy trình kiểm soát trước thanh toán sau) theo đúng quy định của Kho bạc Nhà nước.

Cùng với toàn hệ thống, từ tháng 2/2018, Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc đã triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) cho các đơn vị giao dịch trong toàn tỉnh. Đến nay, 100% các đơn vị giao dịch đã tham gia (trừ khối an ninh quốc phòng) với tỷ lệ hồ sơ chứng từ giao dịch qua DVCTT đạt trên 99%. Đồng thời, Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc đã hoàn thành triển khai ứng dụng trên điện thoại di động với hơn 93% đơn vị giao dịch để tra cứu tham vấn số dư tài khoản tại kho bạc.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và tập trung nhanh, kịp thời các khoản thu vào NSNN, Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc đã mở rộng phối hợp thu NSNN và thanh toán song phương điện tử với 9 hệ thống ngân hàng thương mại. Đồng thời, đơn vị đã phối hợp với các ngân hàng thương mại thực hiện chi tiền mặt qua hệ thống ngân hàng thương mại đối với các khoản chi lớn; chi thanh toán cá nhân qua tài khoản. Do đó, công tác thanh toán chi trả của các cấp NSNN và các đơn vị sử dụng ngân sách luôn được đảm bảo và kịp thời.

Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc đã thực hiện công khai thủ tục hành chính về trình tự kiểm soát thanh toán, phân định cụ thể từng công việc thực hiện và trách nhiệm giải quyết của từng chức danh khi tham gia quy trình; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt...

Ông Nguyễn Hồng Cương - Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc cho biết, nhờ đẩy mạnh triển khai nhiều giải pháp cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hoạt động nghiệp vụ, Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc đã tổ chức hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu, chi NSNN, đảm bảo tuyệt đối an toàn tiền, tài sản nhà nước giao Kho bạc quản lý cũng như thực hiện tốt việc tổng hợp, lập báo cáo quyết toán NSNN, báo cáo tài chính nhà nước hàng năm. Đồng thời, tỷ lệ thu, chi ngân sách bằng tiền mặt tại Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc đã giảm dần. Cụ thể, tỷ lệ thu tiền mặt so với tổng thu từ 18,4% năm 2015 giảm xuống còn 1% năm 2021; tỷ lệ chi tiền mặt so với tổng chi từ 31,2% năm 2015 giảm xuống còn 1,4% năm 2021.

Đặc biệt, với những nỗ lực trong cải cách hành chính, mang lại nhiều thuận lợi cho khách hàng, Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc đã nhận được sự khen ngợi của lãnh đạo tỉnh.

“ Theo kết quả công bố của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về nhóm các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, với 90,86 điểm được đánh giá ở 8 nội dung và 78 tiêu chí thành phần, Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc đã có sự bứt phá ấn tượng, từ gần cuối bảng xếp hạng năm 2020 vươn lên dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính năm 2021. Điều đó khẳng định những nỗ lực, cố gắng của lãnh đạo, công chức đơn vị trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ cũng như sự ghi nhận của các cấp lãnh đạo tỉnh đối với những nỗ lực cải cách của đơn vị để mang lại thuận lợi cho khách hàng”- người đứng đầu Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc cho biết.