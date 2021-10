(TBTCO) - Từ nay đến cuối năm, các lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm soát thị trường kinh doanh xăng dầu, bảo đảm nguồn cung phục vụ sản xuất, tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp.

Buôn lậu, gian lận về xăng dầu vẫn diễn biến phức tạp

Theo đánh giá của Văn phòng Ban chỉ đạo 389 quốc gia, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu vẫn diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng, đặc biệt là tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển như mua bán, vận chuyển, sang mạn xăng dầu.

Tăng cường kiểm soát, đẩy lùi buôn lậu, gian lận về kinh doanh xăng dầu. Ảnh: T.L

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát biển liên tiếp bắt giữ, xử lý nhiều vụ vận chuyển dầu DO không rõ nguồn gốc trên biển. Điển hình, đầu tháng 7 đã phát hiện một tàu đang vận chuyển khoảng 70.000 lít dầu DO không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp tại khu vực biển cách đảo Thổ Chu (Kiên Giang) khoảng 29 hải lý; ngày 15/7, tại khu vực biển này cũng phát hiện một tàu đang vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO không có hóa đơn chứng từ hợp pháp.

Đặc biệt, lực lượng chức năng Đồng Nai đã triệt phá đường dây nhập lậu xăng, làm xăng giả với số lượng "khủng" (chuyên án 920G). Các đối tượng thành lập nhiều công ty vận chuyển, công ty mua bán xăng dầu liên tục mở rộng quy mô hoạt động ra nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Thậm chí, các đối tượng sử dụng cả tàu biển có trọng tải lớn trực tiếp nhập xăng từ nước ngoài về phao số 0 rồi dùng các loại dung môi hóa chất nhằm pha chế thành xăng loại A95 kém chất lượng, để tiêu thụ trên thị trường. Lực lượng phá án đã thu giữ gần 2,7 triệu lít xăng giả, tàu biển, sà lan, xe bồn, hoá chất tạo màu cùng hơn 100 tỷ đồng. Đường dây đã sản xuất và bán ra thị trường khoảng 200 triệu lít xăng giả.

Tại thị trường nội địa, lực lượng chức năng cả nước đã triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống và xử lý những hành vi gian lận trên thị trường xăng dầu, qua đó đã phát hiện nhiều sai phạm trong lĩnh vực kinh doanh này.

Đơn cử tại tỉnh Cao Bằng, trong số 16 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện kiểm tra nửa đầu năm 2021, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 5 cửa hàng có hành vi vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính như không đăng ký thời gian bán hàng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định; tự ý tháo dỡ tem niêm phong, kẹp chì trên phương tiện đo.

Tại Hòa Bình, từ đầu năm đến nay, các đội nghiệp vụ của Cục Quản lý thị trường (QLTT) Hòa Bình đã kiểm tra 49/173 cơ sở kinh doanh xăng dầu được cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Trong đó phát hiện nhiều vi phạm về hành vi sử dụng phương tiện đo không có chứng chỉ kiểm định, bơm chồng số, không niêm yết giá, tự ý điều chỉnh giá...

Cuối tháng 9 vừa qua, qua kiểm tra đột xuất, lực lượng QLTT tỉnh này phát hiện một cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại Tân Lạc, thuộc Công ty TNHH dầu khí 26-3 Hoà Bình có hành vi vi phạm "tháo dỡ tem niêm phong phương tiện đo” và đã tiến hành xử phạt đúng quy định...

Kiểm soát chặt, đảm bảo nguồn cung xăng dầu những tháng cuối năm

Trước tình trạng đó, vừa qua, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quốc gia cũng đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ trong công tác chia sẻ thông tin, tuần tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu.

Mới đây, Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương) có các công văn gửi đến Tổng cục QLTT, sở công thương các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp, đầu mối kinh doanh xăng dầu yêu cầu giám sát chặt chẽ, bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất, tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp.

Theo Vụ Thị trường trong nước, sau thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch Covid -19, nhiều địa phương trên cả nước đang dần quay trở lại trạng thái bình thường mới khiến tình hình tiêu thụ xăng dầu tại thị trường nội địa đang có dấu hiệu phục hồi và tăng mạnh.

Trước tình hình đó, Vụ Thị trường trong nước yêu cầu các đơn vị chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nội địa; hạn chế hoạt động đầu cơ, tích trữ xăng dầu, đảm bảo các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Đồng thời, giám sát chặt chẽ việc bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, bảo đảm việc bán hàng không bị gián đoạn; bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn...; xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.

Đáng chú ý, nhằm đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường nội địa cho những tháng cuối năm 2021, Vụ Thị trường trong nước đề nghị các đầu mối kinh doanh xăng dầu có phương án về nguồn hàng, từ nguồn sản xuất trong nước và nhập khẩu; chủ động tìm kiếm nguồn hàng, cung cấp đầy đủ cho thị trường nội địa các loại xăng dầu doanh nghiệp đang sản xuất và kinh doanh, không để gián đoạn nguồn cung trong hệ thống kinh doanh của doanh nghiệp.

Trao đổi với phóng viên, Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng QLTT sẽ phối hợp các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương cả nước đẩy mạnh kiểm tra, rà soát các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.

Qua đó, sẽ xử lý nghiêm khắc, kịp thời mọi hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định. Đồng thời, giám sát chặt chẽ các cửa hàng đã bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và tăng cường tuyên truyền, vận động các đơn vị kinh doanh thực hiện nghiêm cam kết không kinh doanh xăng dầu lậu, giả, kém chất lượng; vận động quần chúng nhân dân tố giác những đối tượng, cửa hàng xăng dầu có nghi vấn./.