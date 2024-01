Kinh tế Việt Nam trong khó khăn vẫn có nhiều "điểm sáng"

Năm 2024, cần chú ý đến các yếu tố gia tăng lạm phát và chính sách tiền tệ PGS.TS Phạm Thế Anh cho biết, đối với vấn đề lạm phát, mặc dù lạm phát cơ bản trong năm 2023 đã giảm, nhưng tốc độ giảm chậm. Điểm chúng ta cần chú ý là lạm phát tổng thể có dấu hiệu tăng trở lại do giá nhiên liệu, giá điện/nước tăng, giá lương thực tăng, tỷ giá tăng và do bị ảnh hưởng bởi các xung đột chính trị. Giá cả những nhóm hàng tiêu dùng không thiết yếu tăng chậm, thể hiện nhu cầu tiêu dùng yếu. Dự báo, lạm phát khó có thể tăng mạnh trong điều kiện tổng cầu thấp (thu nhập và tài sản sụt giảm), tín dụng tăng chậm. Do đó, xu hướng chính sách năm 2024 là tiếp tục nới lỏng, hỗ trợ tăng trưởng, nhưng phải cẩn trọng hơn với lạm phát. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ duy trì nền lãi suất thấp, điều tiết ổn định tỷ giá khi cần, trong khi chính sách tài khóa có thể được tận dụng để hỗ trợ kinh tế hồi phục. Trong dài hạn, nền kinh tế tiếp tục phụ thuộc vào kênh tín dụng, do thị trường trái phiếu mất nhiều thời gian để hồi phục. Trong khi đó, lãi suất huy động đang ở vùng đáy, khó giảm thêm.