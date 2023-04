(TBTCO) - Dịp nghỉ lễ 30/5 - 1/5/2023 liền sát với dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương nên kỳ nghỉ sẽ kéo dài tới 5 ngày. Đây là cơ hội để doanh nghiệp tung ra các chương trình kích cầu tiêu dùng, du lịch, các điểm du lịch hứa hẹn đắt khách trong dịp này.

Doanh nghiệp tung ra nhiều chương trình khuyến mại kích cầu tiêu dùng

Theo Sở Công thương TP. Hà Nội, nhằm kích cầu mua sắm trong kỳ nghĩ lễ 30/4 hệ thống siêu thị trên địa bàn Hà Nội chi một số tiền khủng tổ chức chương trình khuyến mại giảm giá hàng hóa.

Hoạt động du lịch sôi nổi trong dịp nghỉ lễ.

Cụ thể, hệ thống siêu thị WinMart cũng tổ chức chương trình khuyến mại chào đại lễ “Giá cực rẻ cực mê”. Theo đó từ nay đến hết ngày 3/5 siêu thị WinMarrt giảm giá bia Red Ruby 330ml xuống còn 219.000 đồng/thùng và tặng voucher 20.000 đồng cho hoá đơn mua hàng tiếp theo; nước mắm hương cá hồi Chin-su 500ml: 43.000 đồng/chai (giá cũ: 51.300 đồng/chai); cá viên KITKOOL 200g giá chỉ 33.500 đồng/gói.

Hệ thống siêu thị BRGMart cũng tổ chức chương trình “Tưng bừng ưu đãi - Chào mừng đại lễ 30/4 - 1/5”. Cụ thể BRGMart giảm giá từ 20 - 37% cho mặt hàng trái cây như roi đỏ An Phước, mít cắt miếng, táo Gala, dứa, dừa, bưởi da xanh, lê Nam Phi, cam Ai Cập. Với mặt hàng thực phẩm như thịt lợn, thịt gà siêu thị BRGMart giảm giá từ 6 - 9%, đặc biệt với mặt hàng gà ủ muối giảm giá đến 42%, chân giò muối giảm giá 18%, trứng gà ta giảm giá 29%. Với mặt hàng sữa chua, sữa tươi, sữa đậu nành giảm giá từ 12 - 28%.

Không đứng ngoài cuộc, hệ thống siêu thị GO! & Big C triển khai chương trình khuyến mại “Đại lễ đến rồi Go ưu đãi thôi” qua đó giảm giá các loại thực phẩm đông lạnh, chế biến sẵn, đa dạng thức uống đến 41%.

Tận dụng cơ hội kỳ nghỉ lễ dài ngày, tại TP. Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp cũng đua nhau khuyến mãi, giảm giá với kỳ vọng kích cầu tiêu dùng, tăng doanh số.

Điển như Saigon Co.op cũng tung ra chương trình khuyến mại trong 3 tuần lễ từ 20/4 - 10/5/2023, đồng loạt gần 800 điểm bán hàng, giảm giá hơn 27.000 sản phẩm với ngân sách khoảng 270 tỷ đồng. Hơn 27.000 món quà sẽ được trao tay khách hàng khi mua các sản phẩm hàng nhãn riêng Co.op, thực phẩm công nghệ, hóa phẩm, đồ dùng.

Chương trình đồng giá cho mọi nhà: Hàng nghìn sản phẩm hàng nhãn riêng Co.op, đồ dùng, may mặc được bán đồng giá từ 27.000 đồng, 127.000 đồng, 227.000 đồng… Đặc biệt, giảm giá từ 30% trở lên các mặt hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ, hàng nhãn riêng Co.op phục vụ nhu cầu tổ chức tiệc của khách hàng trong 7 ngày liên tục nhằm chào mừng kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Tương tự, hệ thống MM Mega Market cam kết đồng hành và sẻ chia với người tiêu dùng qua 2 chương trình bình ổn giá mang tên “Giá sỉ” và “Khóa giá”. Trong đó, chương trình “Giá sỉ” bình ổn giá cho hơn 40 mặt hàng tươi sống (thịt heo, thịt gà, thịt bò, hải sản, rau củ, trái cây…) với mức giá ưu đãi tương đương tại chợ đầu mối. Danh mục hàng hóa “Giá sỉ” sẽ thay đổi liên tục để người tiêu dùng có nhiều lựa chọn cho thực đơn gia đình.

"Nóng" tour du lịch dịp nghỉ lễ

Ghi nhận tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh thời điểm này, các công ty du lịch, doanh nghiệp lữ hành đã đồng loạt tung ra đa dạng sản phẩm phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, hè 2023. Thị trường du lịch cũng sôi động tour, tuyến trong và ngoài nước, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng vào một trong những mùa cao điểm phục vụ du lịch trong năm.

Giá vé máy bay giảm khoảng 25-30% Sắp đến dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, giá vé máy bay trên mạng nội địa dịp này hiện đã “hạ nhiệt” giảm khoảng 25 - 30% so với thời điểm cách đây hơn một tuần. Những chặng bay có lượng khách di chuyển lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh khởi hành ngày 29/4 và trở lại vào 3/5, giá vé rẻ nhất của Vietjet Air bán vào ngày 23/4 hơn 3 triệu đồng, giảm khoảng 25% so với ngày 14/4; của hãng Vietravel Airlines với mức giá gần 3,5 triệu đồng, rẻ hơn gần 30% so với ngày 14/4. Cùng thời điểm, giá vé trên nhiều chặng bay khác đến các điểm du lịch trong nước như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc cũng đã giảm, nhưng gần như hết vé và không còn nhiều lựa chọn khung giờ bay.

Theo đó, người tiêu dùng đăng ký tour trong nước từ nay đến ngày 31/5/2023 của Công ty Du lịch Vietravel sẽ được nhận ưu đãi giảm đến 300.000 đồng/khách đối với nhóm từ 4 - 6 khách; giảm đến 500.000 đồng/khách đối với nhóm từ 7 - 9 khách; giảm đến 700.000 đồng/khách đối với nhóm từ 10 khách trở lên.

Nếu đăng ký tour nước ngoài, sẽ nhận ưu đãi giảm đến 1 triệu đồng/khách với nhóm từ 4 - 6 khách; giảm đến 1,2 triệu đồng/khách cho nhóm từ 7 - 9 khách; giảm đến 1,5 triệu đồng/khách cho nhóm từ 10 khách trở lên.

Nhằm khuyến khích khách hàng mua tour qua app Vietravel, công ty còn tung ra ưu đãi đặc biệt “Tải App ngay - Nhận quà liền tay” giảm trực tiếp 100.000 đồng/khách khi thanh toán qua app Vietravel. Đồng thời, app đặt tour online (trực tuyến) của Vietravel mang lại tiện ích giúp người dùng có thể tìm kiếm và so sánh những tour phù hợp với nhu cầu của bản thân, gia đình một cách dễ dàng.

Tương tự, để phục vụ dịp lễ 30/4 và 1/5, hè 2023, Công ty Dịch vụ lữ hành Saigontourist giới thiệu thị trường các sản phẩm tour phong phú được đầu tư xây dựng, kết hợp giữa những tuyến điểm độc đáo, mang lại cho du khách cơ hội tận hưởng không chỉ vẻ đẹp phong cảnh mà còn là hương vị, sắc màu văn hóa đa dạng của mỗi địa phương, mỗi quốc gia. Du khách mong muốn được khám phá "Con đường di sản miền Trung" thì hành trình Đà Nẵng - Bà Nà 3 ngày; Đà Nẵng - Hội An - Bà Nà 4 ngày; Quy Nhơn - Eo Gió 4 ngày; Tuy Hòa - Quy Nhơn 4 ngày... là những lựa chọn lý tưởng.

Theo các công ty du lịch, doanh nghiệp lữ hành, ngoài những tour, tuyến nội địa, thì dịp lễ 30/4 và 1/5, hè 2023 có nhiều sản phẩm du lịch nước ngoài được mở lại như Thái Lan, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Du bai, Maldives... thu hút sự quan tâm của khách hàng. Trong đó, tour, tuyến du lịch Mỹ đã được bay thẳng thay vì phải quá cảnh như trước đây. Một số thị trường du lịch tiềm năng hấp dẫn khách du lịch Việt cũng miễn Visa... đã góp phần kích cầu du lịch quốc tế.