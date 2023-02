Lãi suất huy động trái phiếu chính phủ giảm mạnh trong tháng đầu năm 2023

(TBTCO) - Trong tháng 1/2023, Kho bạc Nhà nước phát hành thành công 32.832 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, với lãi suất trúng thầu tiếp tục giảm mạnh so với cuối tháng 12/2022.

Trong tháng đầu năm 2023, thị trường trái phiếu chính phủ sơ cấp diễn ra khá sôi động, tỷ lệ trúng thầu cải thiện đáng kể. Theo số liệu từ MBS, khối lượng trái phiếu chính phủ được Kho bạc Nhà nước phát hành thành công đạt 32.832 tỷ đồng trên tổng số 34.000 tỷ đồng chào bán, tỷ lệ phát hành 97%.

Được biết, Kho bạc Nhà nước đã đưa ra thông báo kế hoạch phát hành trái phiếu chỉnh phủ cả năm 2023 là 400.000 tỷ đồng. Riêng kế hoạch phát hành cho quý I/2023 là 108.000 tỷ đồng, trong đó trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 15 năm đặt kế hoạch có lượng phát hành lớn nhất lần lượt là 45.000 tỷ đồng ở mỗi kỳ hạn.

Mức lãi suất trúng thầu của các trái phiếu giảm mạnh so với cuối tháng 12 năm ngoái. Lãi suất kỳ hạn 10 năm là 4,36%/năm, giảm 29 điểm cơ bản so với cuối tháng trước trong khi kỳ hạn 15 năm giảm 24 điểm cơ bản xuống mức 4,56%/năm.

Kho bạc Nhà nước cho biết, năm 2023 sẽ phát hành trái phiếu chính phủ chủ động hiệu quả, theo sát diễn biến thị trường, tình hình thu và tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách trung ương.

Lãi suất trái phiếu chính phủ thứ cấp giảm mạnh tại các kỳ hạn. Khối lượng giao dịch bình quân trên thị trường trái phiếu thứ cấp giảm 10% so với tháng trước.

Trên thị trường trái phiếu chính phủ thứ cấp, cuối tháng 1, lãi suất kỳ hạn 10 năm đang ở mức 4,42%/năm, giảm 38 điểm cơ bản so với tháng trước; đồng thời lãi suất kỳ hạn 2 năm giảm xuống mức 4,25%/năm. Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của thị trường trong nước giảm theo xu hướng thế giới.

Giao dịch trên thị trường trái phiếu chính phủ thứ cấp có phần ảm đạm hơn khi khối lượng giao dịch trong kỳ bình quân ngày đạt 3,5 nghìn tỷ đồng, giảm 10% so với tháng trước. Trong đó, giao dịch trái phiếu theo hình thức thông thường (outright) chiếm 54% khối lượng trong kỳ với 30 nghìn tỷ đồng. Bình quân giao dịch 1,9 nghìn tỷ đồng/ngày, giảm 28% so với bình quân tháng trước. Khối lượng giao dịch mua đi bán lại (repo) bình quân tăng 28% so với tháng 12 năm 2022, đạt 1,6 nghìn tỷ đồng/ngày. Khối ngoại bán ròng 362 tỷ đồng trái phiếu chỉnh phủ trong tháng 1/2023./.