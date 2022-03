Thu từ thuế chuyển nhượng bất động sản tăng mạnh Theo thống kê của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, mức thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản trong năm 2021 đã tăng “đột biến”, đạt 863 tỷ đồng, bằng 188% so cùng kỳ; thu lệ phí trước bạ nhà đất là 231 tỷ đồng, bằng 170% so cùng kỳ. Riêng tháng 1/2022, thu thuế TNCN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản là 153 tỷ đồng, bằng 263% so cùng kỳ; thu lệ phí trước bạ nhà đất là 38 tỷ đồng, bằng 211% so cùng kỳ. Giá trị chênh lệch so với giá tính thuế theo bảng giá đất của UBND tỉnh, đã bao gồm hệ số điều chỉnh giá đất là 5.375 tỷ đồng, tương ứng thuế, lệ phí tăng thêm là 134 tỷ đồng.