Lãnh đạo Bamboo Capital: Triển vọng dài hạn sẽ đạt như kế hoạch

(TBTCO) - Tập đoàn Bamboo Capital (HOSE: BCG) vừa tổ chức buổi hội thảo gặp gỡ nhà đầu tư để cập nhật kết quả kinh doanh quý III/2022. Đây là hoạt động định kỳ hàng quý của BCG để cập nhật, chia sẻ tình hình hoạt động công ty, lắng nghe ý kiến đóng góp và giải đáp thắc mắc của cổ đông.

Quý III/2022, Bamboo Capital ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.176,7 tỷ đồng, tăng trưởng 157,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm 81,9%, còn 39,5 tỷ đồng.

Nguyên nhân lợi nhuận giảm được BCG lý giải do thị trường M&A bị đóng băng, công ty không thực hiện được giao dịch M&A nào trong quý. Chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ của BCG tăng so với cùng kỳ năm ngoái do hợp nhất thêm 3 công ty: Bảo hiểm AAA, BCG Băng Dương và Hanwha BCG Băng Dương. Lãnh đạo BCG cho biết thời gian tới công ty sẽ tiếp tục tái cơ cấu bộ máy quản lý, tinh gọn cấu trúc nhân sự nhằm tối ưu hoá chi phí quản lý của các doanh nghiệp sau khi sáp nhập.

Các thông tin về doanh thu và lợi nhuận của Bamboo Capital

Theo mức lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, BCG vẫn giữ được đà tăng trưởng trung bình hàng năm từ năm 2018 đến nay, tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 41,1% và 157,9%. Biên lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận ròng 9 tháng đầu năm 2022 đạt 35,2% và 27,7%. Tổng tài sản BCG đạt 43.752 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 13.634 tỷ đồng, lần lượt tăng 16,1% và 63,3% so với thời điểm cuối năm 2021. Tổng nợ trên vốn chủ sở hữu của BCG đã giảm liên tục.

Trong mảng năng lượng tái tạo, thống kê 9 tháng đầu năm cho thấy tổng sản lượng điện tiếp tục tăng trưởng 12,8% so với cùng kỳ. Cuối tháng 9/2022, các dự án năng lượng tái tạo của BCG đều đang vận hành với hiệu suất từ 97 – 105%. Trong giai đoạn 2024 – 2026, mảng năng lượng tái tạo vẫn là mũi nhọn phát triển, BCG cho biết đã nhìn thấy tiềm năng lớn của các dự án điện năng lượng mặt trời áp mái.

Ở mảng bất động sản, do cơn bão số 4 và tình trạng mưa lũ kéo dài nhiều ngày ảnh hướng khiến hoạt động xây dựng đình trệ, thời gian hoàn thiện dự án chậm hơn so với dự kiến. Tuy nhiên, công ty đã cố gắng khắc phục khó khăn và đã đưa dự án vào giai đoạn bàn giao./.