LDG có Chủ tịch và Tổng giám đốc mới

(TBTCO) - Sau khi ông Nguyễn Khánh Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật bị bắt tạm giam để điều tra “tội lừa dối khách hàng”, ngày 18/12, Công ty cổ phần Đầu tư LDG (mã ck: LDG) đã có thông qua nghị quyết thay đổi thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc

Ảnh tư liệu

Theo đó, Công ty cổ phần Đầu tư LDG vừa thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật đối với ông Nguyễn Khánh Hưng.

Đồng thời, LDG bầu ông Ngô Văn Minh đang giữ vị trí quyền Tổng giám đốc sẽ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 19/12/2023.

Ngoài ra, phía LDG cũng thông qua bổ nhiệm ông Trần Công Luận giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty kể từ ngày 19/12/2023. Trước khi bổ nhiệm vào vị trí CEO LDG, ông Luận là Phó tổng giám đốc.

Như TBTCVN thông tin, ngày 30/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Khánh Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị LDG, do có liên quan đến sai phạm trong vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại dự án khu dân cư Tân Thịnh, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 32/QĐ-CSKT-Đ4 về hành vi “lừa dối khách hàng” xảy ra tại dự án khu dân cư Tân Thịnh thuộc xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để tiến hành điều tra làm rõ.