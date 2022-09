"Lội ngược dòng", tăng trưởng kinh tế có thể đạt 7%

Không thực hiện các chính sách hỗ trợ, hay can thiệp đại trà Về dài hạn, nên điều chỉnh giảm chính sách giảm thuế, tăng chính sách gia hạn thuế. “Các chính sách phải xây dựng trên nguyên tắc can thiệp có mục tiêu, không thực hiện các chính sách hỗ trợ hay can thiệp đại trà. Chính sách cần xác định rõ thời kỳ áp dụng để bảo đảm tính linh hoạt, nghĩa là có lộ trình cụ thể” - PGS. TS Nguyễn Trúc Lê đề xuất.