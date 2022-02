(TBTCO) - Công ty cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (mã Ck: SKH) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2021 (chưa kiểm toán), với nhiều thông tin đáng thất vọng.

Hai năm gần đây, hoạt động kinh doanh của SKH đi xuống rõ rệt. Năm 2020, lợi nhuận hợp nhất của doanh nghiệp giảm 25,4% xuống còn 83,1 tỷ đồng, lợi nhuận công ty mẹ giảm 25,9% xuống còn 82,2 tỷ đồng. Với kết quả này SKH không hoàn thành kế hoạch mà đại hội đồng cổ đông thường niên đặt ra vào đầu năm 2020. Số liệu trong báo cáo tài chính quý IV/2021 vừa được công bố cho thấy bức tranh tiếp tục sẫm màu, lợi nhuận của SKH tiếp tục xu thế giảm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, tại 31/12/2021, SKH có 43,5 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, giảm 52,3% so với đầu năm, trong đó có 18 tỷ đồng tiền mặt và 25,5 tỷ đồng các khoản tương đương tiền, giảm lần lượt 62,5% và 40,7% so với đầu năm. Phải thu ngắn hạn khách hàng tại 31/12/2021 là 247,5 tỷ đồng, tăng 68,5% so với đầu năm. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang là 43,8 tỷ đồng, tăng 62,2% so với đầu năm. Nợ ngắn hạn là 266,8 tỷ đồng, tăng 68% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu là 397,6 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm.

Lợi nhuận của Sanest Khánh Hòa tiếp tục giảm, dòng tiền âm

Quý IV/2021 SKH đạt doanh thu hợp nhất 585,5 tỷ đồng, tăng 6,3% so với quý IV/2020. Lợi nhuận gộp tăng 8,7% lên 112,6 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí bán hàng tăng 17,6% lên 74,9 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 4,2% lên 16,4 tỷ đồng khiến cho lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 14,1% xuống còn 20 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý IV/2021 là 16 tỷ đồng, giảm 14% so với quý IV/2020.

Lũy kế cả năm 2021 SKH đạt doanh thu hợp nhất 1.793 tỷ đồng, tăng 5,6% so với doanh thu 2020. Lợi nhuận sau thuế năm 2021 là 70,6 tỷ đồng, giảm 15% so với năm 2020. Đại đội cổ đông thường niên năm 2021 đặt ra kế hoạch doanh thu 1.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 85,28 tỷ đồng. Như vậy so với kế hoạch đại hội cổ đông thường niên đề ra thì SKH đạt 99,6% kế hoạch doanh thu nhưng chỉ đạt 82,8% kế hoạch lợi nhuận. Tuy nhiên trước khi kết thúc năm 2021, vào ngày 30/11/2021 SKH đã tiến hành lấy ý kiến bằng văn bản để thay đổi kế hoạch kinh doanh năm 2021, trong đó điều chỉnh kế hoạch doanh thu xuống 1.580 tỷ đồng và lợi nhuận xuống còn 83,3 tỷ đồng. Như vậy sau khi điều chỉnh kế hoạch thì năm 2021 SKH đã hoàn thành vượt 13,4% kế hoạch doanh thu nhưng chỉ hoàn thành 84,7% kế hoạch lợi nhuận (sau điều chỉnh).

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2021 là âm 7,7 tỷ đồng, trong khi năm 2020 là dương 204 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 12,7 tỷ đồng (năm 2020 là âm 11,9 tỷ đồng). Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính năm 2021 là âm 27,2 tỷ đồng (năm 2020 âm 122 tỷ đồng). Kết quả là lưu chuyển tiền thuần trong kỳ năm 2021 là âm 47,6 tỷ đồng, trong khi năm 2020 là dương 70,4 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính riêng, doanh thu năm 2021 của SKH là 1.426 tỷ đồng, giảm 15% so với năm 2020, lợi nhuận sau thuế năm 2021 chỉ đạt 69,3 tỷ đồng, giảm 16,2% so với năm 2020.

Hiện nay SKH là công ty đại chúng quy mô lớn, có vốn điều lệ 330 tỷ đồng, được cổ phần hóa từ Công ty TNHH MTV Nước giải khát Sanest Khánh Hòa vào cuối quý III/2017. Theo phương án cổ phần hóa công bố khi IPO thì phần vốn nhà nước chiếm 51% do Công ty TNHH MTV Yến sào Khánh Hòa quản lý, cổ đông chiến lược nắm 21% vốn điều lệ, số còn lại bán đấu giá công khai. Phiên đấu giá công khai đã thành công với 293 nhà đầu tư đấu giá và 134 nhà đầu tư trúng thầu với giá trúng trung bình là 27.900 đồng/ cổ phiếu. Thế nhưng đến nay chưa tìm thấy công bố thông tin nhà đầu tư chiến lược của SKH là những ai, ngoài công ty TNHH NHT nắm giữ 11%./.