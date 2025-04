Long An: Một dự án bất động sản được phép bán nhà ở cho người nước ngoài

(TBTCO) - Sở Xây dựng tỉnh Long An thông tin, do không thuộc khu vực cần đảm bảo an ninh, quốc phòng… nên tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà tại dự án Khu nhà ở Xuân Thảo Mỹ Yên (xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An).

Phối cảnh tiện ích trong dự án Khu nhà ở Xuân Thảo Mỹ Yên Theo đó, sau khi nhận được văn bản số 99/2024/CV-XT ngày 20/12/2024 của Công ty cổ phần Bất động sản Xuân Thảo về việc xin ý kiến hướng dẫn trường hợp người nước ngoài mua nhà tại dự án Khu nhà ở Xuân Thảo Mỹ Yên. Căn cứ Luật Nhà ở ngày 21/11/2023; Căn cứ Luật Kinh doanh Bất động sản ngày 28/11/2023; Căn cứ Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều Luật Nhà ở; Qua xem xét hồ sơ và ý kiến của Công an tỉnh Long An, Sở Xây dựng thông tin. Khu nhà ở Xuân Thảo Mỹ Yên do Công ty cổ phần Bất động sản Xuân Thảo làm chủ đầu tư. Quy mô dự án có tổng cộng 199 căn nhà ở. Diện tích sử dụng đất khoảng 3,8 ha. Dự án này không thuộc khu vực cần bảo đảm quốc phòng, an ninh và tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở theo quy định tại Điều 16 của Luật Nhà ở năm 2023 và tại Điều 4 Nghị định 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ. Số lượng nhà ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở mà tổ chức cá nhân nước ngoài được sở hữu: Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định 95/2024/NĐ-CP ngàỵ 24/7/2024 của Chính phủ “ b) Đối với nhà ở riêng lẻ mà trên một khu vực có số dân quy định tại khoản 1 Điều này nếu chỉ có 1 dự án đầu tư xây dựng nhà ở thì tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu số lượng nhà ở không vượt quá 250 căn nhà. Do đó, số lượng nhà ở trong dự án Khu nhà ở Xuân Thảo Mỹ Yên mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu tại dự án theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 nêu trên. Sở Xây dựng yêu cầu Công ty cổ phần Bất động sản Xuân Thảo kinh doanh bất động sản (có sẵn, hình thành trong tương lai) phải tuân thủ đầy đủ điều kiện quy định tại Điều 14, Điều 24 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2023 và những quy định pháp luật có liên quan; điều kiện tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thực hiện theo quy định tại Điều 18 Luật Nhà ở năm 2023. Ngoài ra, giấy tờ chứng minh đối tượng và điều kiện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ và việc ký hợp đồng mua bán nhà ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ. Đồng thời, Sở Xây dựng yêu cầu Công ty cổ phần Bất động sản Xuân Thảo phải báo cáo kết quả thực hiện việc bán nhà ở thương mại tại dự án cho tổ chức, cá nhân nước ngoài cho Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại Điều 7 Nghị định 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ./. Trước đó, cung cấp đến TBTCVN, Cục Thuế tỉnh Long An cho biết, dự án Khu nhà ở Xuân Thảo Mỹ Yên đã đóng tiền sử dụng đất vào năm 2024.

Kỳ Phương