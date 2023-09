Long An: Trích lục bản đồ địa chính để xác định giá đất tại Dự án Khu đô thị Năm Sao

(TBTCO) - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An sẽ thuê đơn vị tư vấn xác định lại giá đất cụ thể Dự án Khu đô thị Năm Sao tại thời điểm UBND tỉnh ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất đối với chủ đầu tư theo tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng… Công tác xác định giá đất hoàn thành vào ngày 30/9/2023.

Dự án Khu đô thị Năm Sao do Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Năm Sao làm chủ đầu tư. Ảnh: Kỳ Phương

Nguyên nhân chậm tiến độ và “lộ diện” đơn vị thẩm định giá

Phản hồi đến Thời báo Tài chính Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cho biết, thực tiễn công tác thu hồi đất trên địa bàn luôn gặp nhiều khó khăn vướng mắc do công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thường kéo dài, nhiều trường hợp dự án đã đi vào hoạt động nhưng vẫn còn vướng mắc.

Song song đó, nếu không cho thuê đất đối với phần đã giải phóng mặt bằng thì dẫn đến các hạn chế sau: Đất đã được bồi thường giải phóng mặt bằng, nhưng không đưa vào sử dụng gây lãng phí tài nguyên đất đai; để đất hoang hóa người bị thu hồi đất quay lại lấn chiếm để sản xuất; dư luận trong khu vực dự án cho rằng là dự án treo.

Ngoài ra, trường hợp người dân không nhận tiền bồi thường của chính dự án đó và những dự án lân cận thì lấy lý do nhà đầu tư không triển khai dự án, không nhận tiền bồi thường, nên không chấp hành quyết định thu hồi đất. Tuy nhiên, thực tiễn cho thuê đất theo tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh đã khắc phục được những hạn chế nêu trên.

Đồng thời, theo quy định tại Khoản 2 Điều 52 Luật Đất đai năm 2013 căn cứ để giao đất là nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Đối với việc xác định giá đất ở nông thôn giao cho Công ty Năm Sao theo tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, sau khi có kết luận thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các ngành làm việc với Công ty Năm Sao để thực hiện kết luận thanh tra.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thuê đơn vị tư vấn xác định lại giá đất cụ thể tại thời điểm UBND tỉnh ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất cho Công ty Năm Sao theo tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng theo phương pháp thặng dư, so sánh trực tiếp... để Công ty Năm Sao thưc hiện việc nộp bổ sung (nếu có) và đã nhận được sự đồng thuận của Công ty Năm Sao.

UBND tỉnh Long An khẳng định, đối với dự án này, UBND tỉnh cũng đã rất tích cực đôn đốc trong việc triển khai nhưng thủ tục còn phụ thuộc vào quyết định của các cơ quan trung ương. Thời gian hoàn thành các thủ tục, đưa dự án vào hoạt động dự kiến là tháng 12/2024.

“Hiện nay, về tiến độ thực hiện định giá đất sau khi đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá đất theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân, theo hợp đồng đến ngày 30/9/2023 sẽ hoàn thành công tác xác định giá đất”, văn bản do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trưởng tỉnh Long An - ông Võ Minh Thành ký cho hay.

Đại biểu Võ Minh Quang thuộc Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị huyện Cần Đước tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Long An Khóa X đã đề nghị thu hồi Dự án Khu đô thị Năm Sao nếu không xác định được thời gian triển khai. Ảnh: Kỳ Phương

Trích lục bản đồ địa chính để xem lại nghĩa vụ tài chính

Liên quan đến việc cấp đất chênh lệch, chồng lấn, sai quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An thông tin đã chủ trì phối hợp với các ngành làm việc với Công ty Năm Sao để điều chỉnh lại quyết định giao đất và chỉnh lý lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng loại đất phù hợp với quy hoạch chi tiết được duyệt và đúng quy định pháp luật đất đai.

Hiện nay, UBND tỉnh Long An đã ban hành quyết định điều chỉnh. Thế nhưng, do quá trình sử dụng đất Công ty Năm Sao có thay đổi quy hoạch xây dựng chi tiết. Vì vậy, khi điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành xác định lại nghĩa vụ tài chính do thay đổi quy hoạch xây dựng chi tiết.

Sau khi hoàn thành việc xác định nghĩa vụ tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thực hiện việc chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Năm Sao theo đúng quy định.

“Sau khi có bản trích lục bản đồ địa chính, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An sẽ chuyển hồ sơ sang Cục Thuế tỉnh Long An để xác định mức tiền phải nộp để công ty thực hiện nghĩa vụ tài chính khi gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng” - văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An nêu.

Công ty Năm Sao được UBND tỉnh giao đất đợt 1 theo Luật Đất đai năm 2003, thời điểm này để không gây thất thu cho ngân sách đối với dự án đô thị các loại đất thương mại dịch vụ, y tế, các công trình giáo dục thì được các cơ quan có thẩm quyền tính thu tiền thực hiện nghĩa vụ tài chính cho mục đích đất ở.

Vì vậy, dẫn đến việc sai sót cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các loại đất này ghi loại đất là đất ở, tuy nhiên trong quá trình thực tế quản lý và sử dụng cơ quan nhà nước quản lý vẫn đảm bảo việc quản lý và sử dụng cho mục đích giáo dục, y tế và công trình thương mại theo đúng quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt.

Về khắc phục hạn chế nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã làm việc với Công ty Năm Sao sẽ điều chỉnh lại loại đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của công ty, cụ thể điều chỉnh loại đất thương mại dịch vụ, y tế, giáo dục với thời hạn sử dụng đất theo thời hạn ghi trong dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với việc chậm đưa đất vào sử dụng theo kết luận thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Công ty Năm Sao nộp đơn xin gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng theo đúng quy định khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013.

Ngày 9/5/2023, Công ty Năm Sao có Văn bản số 48/FSG.2O23 về việc xin gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng tại Dự án Khu đô thị Năm Sao - Giai đoạn 2 với diện tích 390.242,5 m2 tại xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc.

Trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An có Tờ trình số 4196/TTr-STNMT ngày 7/6/2023 trình UBND tỉnh Long An đề nghị cho phép Công ty Năm Sao gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng đối với Dự án Khu đô thị Năm Sao - Giai đoạn 2 tại xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc.

Ngày 20/6/2023, UBND tỉnh Long An có Quyết định số 5339/QĐ-UBND cho phép Công ty Năm Sao được gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng để tiếp tục thực hiện Dự án Khu đô thị Năm Sao - Giai đoạn 2 trên địa bàn xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai trích lục bản đồ địa chính vị trí khu đất Công ty Năm Sao gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng để làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định./.