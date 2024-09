(TBTCO) - Theo cập nhật của phóng viên từ các đơn vị hải quan đóng tại miền núi phía Bắc, hầu hết hoạt động thông quan hàng hóa đang được đảm bảo ổn định tại các cửa khẩu. Cơ quan hải quan cử cán bộ túc trực 24/24 để hỗ trợ kịp thời.

Chi cục Hải quan Yên Bái đã thực hiện các biện pháp an toàn đối với trụ sở. Ảnh: Châu Anh.

Hải quan Yên Bái chủ động nắm tình hình doanh nghiệp để hỗ trợ

Do ảnh hưởng của bão số 3 (Yagi), Yên Bái là một trong nhiều tỉnh xảy ra tình trạng ngập úng, lũ lụt, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước tại địa bàn, Chi cục Hải quan Yên Bái đã chủ động thực hiện các biện pháp an toàn đối với người và thiết bị, đồng thời đảm bảo hoạt động tiếp nhận làm thủ tục hải quan, thông quan hàng hóa qua chi cục được ổn định, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Ông Phạm Văn Thắng - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Yên Bái cho biết, để đảm bảo an toàn, Chi cục Hải quan Yên Bái đã thực hiện các biện pháp an toàn đối với trụ sở, phòng làm việc; di dời máy móc, trang thiết bị, dụng cụ… đến nơi an toàn.

Bên cạnh đó, Chi cục cũng chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền tình hình diễn biến tại địa bàn để có phương án hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc kịp thời, đảm bảo hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục ổn định.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Chi cục Hải quan Yên Bái, do mưa lớn kéo dài làm nước lũ dâng cao gây ngập lụt nhiều nơi đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, lượng tờ khai của doanh nghiệp tại Chi cục Hải quan Yên Bái giảm khoảng 70%.

Hiện nay chỉ những doanh nghiệp ngoài tỉnh mở tờ khai và làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Yên Bái vẫn diễn ra bình thường.

“Mặc dù mưa lũ ảnh hưởng đến đường truyền internet, tuy nhiên, Chi cục đã có phương án bố trí cán bộ, máy móc trang thiết bị và phối hợp với Chi cục Hải quan Phú Thọ để hoạt động mở tờ khai và làm thủ tục hải quan của doanh nghiệp tại Chi cục Hải quan Yên Bái không bị gián đoạn” - ông Phạm Văn Thắng cho hay.

Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên liên lạc, nắm tình hình của doanh nghiệp để chủ động phương án hỗ trợ, làm thủ tục hải quan, đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp được ổn định, thông suốt.

Lực lượng chức năng Lạng Sơn điều tiết xe hàng xuất nhập khẩu. Ảnh: Bùi Hồng. Lạng Sơn thông quan hơn 3.100 phương tiện trong 3 ngày mưa bão Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 nhưng hoạt động thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn diễn ra ổn định, thông suốt. Lực lượng chức năng tại cửa khẩu làm việc hết công suất để giải quyết thủ tục thông quan, điều tiết phân luồng phương tiện, đảm bảo an toàn cho con người và hàng hóa. Do ảnh hưởng của bão số 3, mực nước sông Kỳ Cùng dâng cao, lượng hàng xuất nhập khẩu đến Lạng Sơn tăng nên xuất hiện việc các phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu vào cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc) phải xếp hàng dài trên tuyến đường quốc lộ 1A. Trước tình trạng này, tỉnh Lạng Sơn đã ra thông báo kể từ 9h ngày 10/9, tất cả các phương tiện chở hàng hóa chờ xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị thực hiện điều tiết vào Khu phi thuế quan (xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng) để dừng đỗ cho đến khi có thông báo mới. Lạng Sơn sẽ không thu phí đối với các phương tiện dừng đỗ tại đây. Trong 3 ngày, 7, 8 và 9/9, đã có hơn 3.100 phương tiện được thông quan qua các cửa khẩu ở Lạng Sơn Thiếu tá Dương Thanh Tiệp - Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Tân Thanh cho biết: “Chúng tôi đã bố trí hơn 20 cán bộ chiến sỹ ở khu phi thuế quan bao gồm quân số tăng cường của Ban chỉ huy Biên phòng tỉnh và của Đồn Biên phòng Tân Thanh. Tại đó chúng tôi sẽ hướng dẫn đăng ký, điều tiết tất cả phương tiện vào trong bãi để giảm thiểu ùn tắc ở ngoài quốc lộ 1A và điều tiết phương tiện khoa học để xuất sang cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị". Để tránh gián đoạn hoạt động thông quan, lực lượng Hải quan Lạng Sơn cũng bố trí cán bộ công chức trực 24/24h, đồng thời công bố số điện thoại đường dây nóng để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thời điểm mưa gió. Ông Nguyễn Anh Tài - Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lạng Sơn cho hay, những ngày qua, thông quan hàng hóa tại khu vực các cửa khẩu đều được đảm bảo ổn định. Theo thống kê, trong 3 ngày, 7-9/9 đã có hơn 3.100 phương tiện được thông quan qua các cửa khẩu ở Lạng Sơn.

Đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cục Hải quan Cao Bằng tặng quà gia đình công đoàn viên bị ảnh hưởng của mưa lũ tại thành phố Cao Bằng. Ảnh: Hà Thái.

Hải quan Cao Bằng thăm hỏi gia đình công đoàn viên bị ngập lụt

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 (bão Yagi), trên địa bàn Cao Bằng có mưa to đến rất to kéo dài, xảy ra ngập lụt, sạt lở đất nghiêm trọng, gây thiệt hại nặng về người, nhà ở, công trình cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng đời sống, sinh hoạt của người dân ở nhiều huyện, thành phố Cao Bằng.

Tại TP Cao Bằng, có 3 gia đình đoàn viên công đoàn Cục Hải quan Cao Bằng bị ngập lụt tại phường Sông Hiến và phường Hợp Giang.

Ngày 10/9, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Cục Hải quan Cao Bằng đã tổ chức thăm hỏi, động viên 3 gia đình đoàn viên, công đoàn viên. Tại các gia đình, đoàn đã thăm hỏi, động viên, trao tặng những nhu yếu phẩm để các gia đình cố gắng khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Trước đó, ngày 5/9, Đoàn Thanh niên Cục Hải quan Cao Bằng, kết hợp với đại diện 2 đơn vị đứng chân trên địa bàn huyện Trùng Khánh là Chi cục Hải quan cửa khẩu Trà Lĩnh, Chi cục Hải quan cửa khẩu Pò Peo, đã đến trao tặng 1.400 quyển vở cho các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Quang Vinh - Lưu Ngọc (xã Quang Vinh, huyện Trùng Khánh) và ủng hộ nhà trường 5 triệu đồng.

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Quang Vinh - Lưu Ngọc là một trong những trường bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ bất ngờ cuối tháng 8/2024, khiến toàn bộ cơ sở vật chất ở tầng 1 của trường (bao gồm các phòng học, nhà đa năng, ký túc xá) bị ngập sâu; hơn 2 tấn gạo phục vụ học sinh bán trú tại trường đã bị chìm trong nước./.