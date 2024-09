Xuất nhập khẩu tại một số cửa khẩu ở Quảng Ninh gián đoạn

(TBTCO) - Trao đổi với TBTCVN vào chiều 11/9, lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cho biết, tại đơn vị cơ bản vẫn đảm bảo thông quan hàng hóa kịp thời. Tuy nhiên có một số cửa khẩu bị gián đoạn vì phía Trung Quốc gặp trục trặc hệ thống do thiệt hại bởi cơn bão số 3.

Khu vực Cửa khẩu Hoành Mô, Bình Liêu nước lũ dâng cao tràn qua mặt đường gây khó khăn cho giao thông vào những ngày sau khi bão số 3 đổ bộ. Ảnh: TL.

Quảng Ninh là một trong những địa phương gặp thiệt hại trực tiếp bởi tác động của cơn bão số 3. Cơ quan hải quan nhiều nơi cũng gặp tình trạng hư hỏng trụ sở, hoạt động gián đoạn do mất điện, mạng, viễn thông.

Theo ông Trịnh Văn Nhuận - Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, so với địa bàn thì các đơn vị hải quan gặp thiệt hại không lớn. Hầu hết đã được khắc phục ngay để đảm bảo ổn định hoạt động. Một số thiệt hại về trụ sở thì đang tiếp tục phối hợp với Tổng cục Hải quan để bố trí kinh phí sửa chữa.

Cho tới nay, hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu đã trở lại bình thường. Có một số thời điểm do hệ thống viễn thông chưa ổn định cũng có ảnh hưởng nhưng không nhiều. Các cán bộ hải quan tại các cửa khẩu luôn túc trực để giải quyết thủ tục cho người dân, doanh nghiệp đảm bảo thời gian.

Cũng theo ông Nhuận, hiện nay có 2 cửa khẩu là Hoành Mô và Bắc Phong Sinh đang tạm dừng hoạt động. Nguyên nhân là do phía Trung Quốc gặp thiệt hại bởi cơn bão nên bị hỏng hệ thống, đang trong quá trình khắc phục. Dự kiến việc tạm dừng phải đến hết tuần này.

Khi nhận được thông tin từ phía bạn, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cũng đã kịp thời thông báo rộng rãi tới các doanh nghiệp, thương lái để có phương án đưa xe hàng xuất khẩu qua các cửa khẩu lân cận để làm thủ tục, đảm bảo thông suốt hàng hóa.

Trước khi cơn bão số 3 đổ bộ, hoạt động tại các cửa khẩu thuộc quản lý của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh khá sôi động.

Sau 8 tháng, đơn vị đã sớm hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu so với lộ trình, kế hoạch đề ra. Có thể kể tới như số thu ngân sách nhà nước đạt 12.851 tỷ đồng, tăng 12,35% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 102,81% so với chỉ tiêu giao (12.500 tỷ đồng); đạt 98,86% chỉ tiêu của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh giao (13.000 tỷ đồng); đạt 85,68% chỉ tiêu phấn đấu (15.000 tỷ đồng).

Trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, phòng chống ma túy và gian lận thương mại, đơn vị đã phát hiện, xử lý 187 vụ trị giá 6,74 tỷ đồng tăng 14% về số vụ và tăng 46,6% về trị giá so với năm 2023; xử phạt vi phạm hành chính 473 vụ, tiền phạt 9,6 tỷ đồng (tăng 25,4% về số vụ và tăng 300% về tiền phạt so với cùng kỳ năm trước).

Cục Hải quan Quảng Ninh có 12/16 doanh nghiệp giữ và nâng mức tuân thủ (đạt tỷ lệ 75%) tổng số doanh nghiệptham gia Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan, trong đó 9/16 doanh nghiệp nâng mức tuân thủ từ mức 3 (trung bình) lên mức 2 (tuân thủ cao)./.