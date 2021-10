(TBTCO) - Lưu lượng giao thông qua kênh đào Panama tăng trưởng nhờ các phân khúc khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), khí hóa lỏng, tàu container, tàu chở hàng rời và tàu chở phương tiện.

Hàng hóa qua kênh đào Panama.

Khối lượng hàng hóa qua kênh đào Panama tăng 8,7% so với tài khóa 2020 và cao hơn 10% so với tài khóa 2019, trước khi đại dịch bùng phát.Cơ quan quản lý kênh đào Panama mới đây cho biết lượng hàng hóa được vận chuyển qua kênh đào này đã đạt kỷ lục 516 triệu tấn trong năm tài khóa 2021, dù có những thách thức chưa từng có tiền lệ do đại dịch COVID-19 gây ra đối với chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo cơ quan quản lý kênh đào, chuỗi cung ứng liên tục bị gián đoạn khiến phí vận chuyển container tăng theo cấp số nhân, trong khi hoạt động sản xuất trong nhiều lĩnh vực khác nhau giảm tốc do thiếu nguyên liệu.

Tổng trọng tải tàu container qua kênh đào đạt 184 triệu tấn, tăng 2% so với tài khóa 2020, tiếp đến là các tàu chở hàng rời với 90 triệu tấn và tàu chở hóa chất với 65 triệu tấn.

Dù gián đoạn chuỗi cung ứng, các tàu LNG đã tăng 31,4% trọng tải qua kênh đào Panama, mức tăng lớn nhất trong tất cả các phân khúc. Nguyên nhân là do mùa Đông lạnh kỷ lục ở châu Á cũng như việc ngày càng nhiều cảng LNG ở vùng Vịnh và bờ biển phía đông nước Mỹ mở rộng hoạt động, khiến xuất khẩu sang châu Á tăng.

Trong tài khóa 2021, đã có trên 13,3 nghìn lượt tàu thuyền đi qua kênh đào Panama, nơi diễn ra khoảng 5% hoạt động thương mại hàng hải thế giới. Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản là những khách hàng lớn nhất của kênh đào.

Mới đây, Hàn Quốc đã vươn lên vị trí thứ tư trong số các nước sử dụng “tuyến đường cao tốc” liên đại dương này, đứng thứ năm là Chile./.