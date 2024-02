Nguồn lực dự trữ quốc gia được sử dụng hiệu quả Hàng năm, ngành DTNN xuất cấp hàng trăm ngàn tấn lương thực, nhiều mặt hàng vật tư, thiết bị cứu hộ, cứu nạn, trang thiết bị, phương tiện an ninh, quốc phòng…có giá trị hàng ngàn tỷ đồng. Nguồn lực DTQG ngày càng được sử dụng hiệu quả thông qua chính sách hỗ trợ gạo cho các học sinh vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; vùng bị thiệt hại do thiên tai, hạn hán, mất mùa; các hộ nghèo bị thiếu đói giáp hạt dịp Tết Nguyên đán… Việc hỗ trợ này phần nào giúp các địa phương bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống dân cư trên địa bàn. Trong thời gian tới, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp. Ở trong nước, còn nhiều khó khăn, thách thức. Tổng cục DTNN tiếp tục chủ động các nguồn lực, sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ được giao, nhất là việc hỗ trợ hàng DTQG cho các địa phương trong các tình huống đột xuất, cấp bách. Ông Vũ Xuân Bách - Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước