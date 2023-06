Một công ty xăng dầu tiên phong phát hành hóa đơn điện tử theo từng log cột bơm

(TBTCO) - Từ nay đến ngày 15/10/2023, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) gửi tặng khách hàng chương trình khuyến mại “An tâm trao gửi, ưu đãi cực mê”, giảm ngay 15% phí bảo hiểm bệnh ung thư – BIC Phúc Tâm An và bảo hiểm an ninh mạng cá nhân – BIC Bảo An Tài khoản.