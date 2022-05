Liên quan đến nội dung chi và mức chi từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ số thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông, Bộ Tài chính cho biết, hiện đã có 2 thông tư quy định rất cụ thể về vấn đề này.

Có ý kiến gửi đến Bộ Tài chính hỏi về nội dung chi và mức chi từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ số thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông, Bộ Tài chính cho biết, hiện nay, thực hiện theo quy định tại Điều 3, Điều 4 Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 2/1/2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông và Thông tư số 28/2019/TT-BTC ngày 21/5/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2018/TT-BTC.

Tại thông tư không có quy định cụ thể về chi phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án các công trình.

Hiện đã có hướng dẫn chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Ảnh: TL.

Theo đó, căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 4 Thông tư số 01/2008/TT-BTC quy định như sau: Mức chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông thực hiện theo định mức, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

Đối với nội dung chi chưa có mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Công an, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định áp dụng mức chi của các nhiệm vụ, nội dung chi có tính chất tương tự đã được cấp có thẩm quyền quy định, có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, trong phạm vi dự toán được giao và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Công an, hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định đối với nội dung chi chưa có mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định theo quy định nêu trên./.