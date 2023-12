Năm 2024, Hải quan Quảng Ninh dự kiến thu ngân sách nhà nước vượt chỉ tiêu

(TBTCO) - Ngày 20/12, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ông Lưu Mạnh Tưởng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2023, với phương châm “Kỷ cương - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp – Hiệu quả, Lan tỏa niềm tin”, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã quyết liệt, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp. Đồng thời, Cục Hải quan tỉnh cũng chủ động, linh hoạt trong điều hành thực hiện các mục tiêu; phát huy được tính năng động sáng tạo, trí tuệ của tập thể; tận dụng các điều kiện thuận lợi, khắc phục khó khăn… hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023.

Thu ngân sách dự kiến hết năm 2023 đạt 16.700 tỷ đồng (vượt 45% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, vượt 39% chỉ tiêu tỉnh Quảng Ninh giao); thực hiện thủ tục hải quan cho gần 140.000 tờ khai của 1.565 doanh nghiệp với tổng kim ngạch các loại hình là 15,38 tỷ USD (tăng 75% về tờ khai, tăng 0,06% về kim ngạch và tăng 25% về số doanh nghiệp làm thủ tục so với năm 2022); giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh cho trên 343.000 phương tiện (tăng 177% so với năm 2022) và trên 4 triệu lượt hành khách xuất nhập cảnh (tăng 5.100% so với năm 2022); không để phát sinh điểm nóng, vượt tiến độ cả 10/10 chỉ tiêu kiểm soát, chống buôn lậu được Tổng cục Hải quan giao.

Đặc biệt, năm 2023, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cũng là điểm sáng của ngành Hải quan cả nước về thực hiện chương trình khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật Hải quan. Cũng là năm lần đầu tiên Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tổ chức thành công hội nghị đối thoại doanh nghiệp theo hình thức trực tuyến và các hoạt động hợp tác quốc tế được đẩy mạnh, tổ chức thành công nhiều hoạt động mang ý nghĩa chính trị sâu sắc như hội đàm “Hai nước bốn bên” lần thứ 9, đón tiếp đoàn Hải quan Lào đến thăm và làm việc trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa Hải quan Lào và Hải quan Việt Nam năm 2023.

Năm 2024, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đặt ra nhiều chỉ tiêu như: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng tối thiểu 5% so với năm 2023; thu ngân sách nhà nước vượt chỉ tiêu được giao; tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa không quá 5%; hoàn thành vượt các chỉ tiêu kiểm soát được giao; quản lý được địa bàn, kiểm soát được tình hình và kiềm chế được đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại.

Ông Lưu Mạnh Tưởng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan trao Bằng khen của Bộ Tài chính cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022.

Ông Lưu Mạnh Tưởng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho biết, năm 2023, Tổng cục Hải quan được Quốc hội giao dự toán thu ngân sách nhà nước là 425.000 tỷ đồng.

Dự kiến số thu cả năm đạt 365.000 tỷ đồng (đạt 86% so với dự toán được giao, giảm 16% so với năm 2022). Trong bức tranh chung này, Hải quan Quảng Ninh là đơn vị hiếm hoi của toàn ngành hoàn thành sớm, hoàn thành xuất sắc, hoàn thành toàn diện mọi nhiệm vụ được giao, nhất là trong thu ngân sách, đồng hành cùng doanh nghiệp, chống buôn lậu, gian lận thương mại, quản trị nội bộ…

Điều này cho thấy những nỗ lực, cố gắng cũng như tinh thần luôn không ngừng đổi mới, sáng tạo của Hải quan Quảng Ninh.

Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hải quan cũng nhất trí với những chỉ tiêu Cục Hải quan Quảng Ninh đặt ra trong năm 2024. Tuy nhiên, năm 2024, một số thị trường xuất, nhập khẩu lớn, truyền thống có thể bị thu hẹp, khó khăn thách thức từ sức ép lạm phát, tỷ giá, lãi suất, "sức khỏe" của doanh nghiệp đã bị bào mòn qua đại dịch Covid-19 và chưa có tiềm lực để tăng trưởng mạnh mẽ trở lại.

Do đó, Cục Hải quan Quảng Ninh cần lưu ý một số nội dung trọng tâm như: Bám sát chỉ đạo của bộ, ngành và của tỉnh để khẩn trương, quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là đánh giá sát khả năng thu NSNN, phân tích đúng các nguyên nhân ảnh hưởng, dự báo tiến độ thu, quyết liệt triển khai các giải pháp tăng thu, chống thất thu, tạo nguồn thu bền vững.

Trong tạo thuận lợi XNK, phải tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan hướng tới mục tiêu chuyển đổi số toàn diện theo lộ trình của Tổng cục Hải quan và tỉnh Quảng Ninh; đồng thời tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng lực lượng Hải quan liêm chính, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao uy tín, vị thế của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Đối với công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại cần tiếp tục phát huy tốt vai trò là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các hành vi gian lận thương mại, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới để quản lý tốt địa bàn.

Trong khuôn khổ hội nghị, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức công bố kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp cơ sở năm 2023 (CDCI). Theo báo cáo của Cục, với phương châm “Thực chất – Hiệu quả – Lan tỏa niềm tin”, CDCI 2023 được tiến hành khảo sát hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến đối với 1.114 doanh nghiệp (365 doanh nghiệp trong tỉnh và 749 doanh nghiệp ngoài tỉnh).

Số phiếu thu về là 780 phiếu (đạt tỉ lệ phản hồi 702%, tăng 7% so với năm 2022). Kết quả CDCI 2023 cho thấy gần 99% doanh nghiệp bày tỏ sự hài lòng hoặc rất hài lòng đối với chất lượng phục vụ của các Chi cục thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái đạt vị trí quán quân CDCI năm 2023 với 95,76 điểm; đồng chí Phạm Quốc Hưng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái được vinh danh Người đứng đầu có chất lượng quản lý, điều hành cao nhất năm 2023.

Tại hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được tặng Cờ thi đua và Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ninh trong phong trào thi đua năm 2023; Danh hiệu tập thể xuất sắc của Bộ Tài chính.