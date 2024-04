Ngành Hải quan đồng hành cùng doanh nghiệp, nỗ lực, sáng tạo thu ngân sách

10 cục hải quan chiếm số thu lớn giảm Theo Tổng cục Hải quan, quý I/2024, số thu ngân sách của 10 cục hải quan tỉnh, thành phố chiếm số thu lớn của toàn ngành đạt 76.633 tỷ đồng, bằng 23,15% dự toán được giao, giảm 4,38% so với cùng kỳ năm 2023. Hầu hết các đơn vị chiếm số thu lớn có số thu tăng so với cùng kỳ năm 2023 như Hà Tĩnh tăng 27,84%; Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 26,83%; Thanh Hóa tăng 22,51%. Một số đơn vị có số thu giảm so với cùng kỳ như: TP. Hồ Chí Minh giảm 15,70%; Hải Phòng giảm 10,94%.