Nâng cấp phần mềm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho xuất nhập khẩu

Kết nối một cửa quốc gia lĩnh vực bảo vệ thực vật:

(TBTCO) - Thực tế cho thấy, áp dụng thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa quốc gia đã tạo ra nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và người dân. Nhất là trong bối cảnh dịch bệnh, thông qua hệ thống điện tử, có thể hạn chế được những tiếp xúc, giao tiếp bên ngoài và làm việc trực tuyến. Với lợi ích đó, Cục Bảo vệ thực vật tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Hải quan, Viettel, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để chỉnh sửa và nâng cấp phần mềm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, người dân. Ông Nguyễn Quý Dương - Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cho biết như vậy khi trả lời báo chí về tình hình thực hiện kết nối một cửa quốc gia trên lĩnh vực bảo vệ thực vật.

Từ khi kết nối các thủ tục hành chính trên một cửa quốc gia, không còn cảnh doanh nghiệp, người dân chen chúc khai báo hoạt động xuất nhập khẩu thuộc lĩnh vực bảo vệ thực vật.

PV: Thưa ông, hiện nay Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) đã triển khai những thủ tục hành chính nào trên Cổng thông tin một cửa quốc gia và lộ trình tiếp theo trong thời gian tới ra sao?

Ông Nguyễn Quý Dương: Hiện nay Cục BVTV có 8 thủ tục hành chính phải thực hiện trên cổng thông tin một cửa quốc gia và đến nay, đã kết nối 7 thủ tục.

Ông Nguyễn Quý Dương

Cụ thể, về lĩnh vực kiểm dịch thực vật đã có thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu; xuất khẩu và kiểm dịch thực vật quá cảnh. Về lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật có hai thủ tục gồm: Thủ tục về cấp giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật, và kiểm tra chất lượng về thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu. Về các thủ tục phân bón có hai thủ tục: Cấp giấy phép nhập khẩu phân bón và cấp giấy phép về kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu.

Ngoài ra, còn thủ tục kiểm tra an toàn thực phẩm cho hàng hóa xuất khẩu, chúng tôi chưa tiến hành vì chưa phát sinh thủ tục do các cơ quan an toàn thực phẩm nước ngoài hiện nay chưa yêu cầu thủ tục này.

PV: Ông có thể lấy ví dụ rõ hơn để cho các doanh nghiệp, người dân thấy lợi ích khi triển khai những thủ tục hành chính xuất nhập khẩu trên hệ thống một cửa quốc gia?

Ông Nguyễn Quý Dương: Tôi có thể ví dụ đơn giản, hiện nay chúng tôi đang triển khai thủ tục hành chính về kiểm dịch thực vật. Theo đó, 3 thủ tục hành chính của lĩnh vực này đang kết nối, thực hiện trên hệ thống một cửa quốc gia, gồm: Thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu; thủ tục kiểm dịch thực vật xuất khẩu và thủ tục kiểm dịch thực vật quá cảnh. Một năm, bình quân mỗi một thủ tục như xuất khẩu hoặc nhập khẩu được thực hiện trên 200.000 thủ tục.

Ví dụ, trước đây Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng II thực hiện thủ tục cho hàng xuất nhập khẩu thì tại khu vực làm thủ tục lúc nào cũng đông người. Chi cục phải bố trí riêng 7 người chỉ có làm một việc là trả chứng thư và thu tiền để làm thủ tục đó. Nhưng, đến thời điểm này khi thực hiện các thủ tục trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, chúng tôi nhận thấy có rất nhiều lợi ích. Trước tiên, các hồ sơ được nhận bằng điện tử và trả hồ sơ cũng bằng điện tử.

Vừa qua, Cục BVTV cũng phối hợp với Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) và Tổng công ty Viễn thông Viettel để thu tiền ở một mục nữa là tính phí điện tử khi thực hiện thủ tục, đồng thời chủ hàng cũng nộp tiền qua hệ thống điện tử, cuối cùng thủ tục đã được giải quyết xong.

Các bước thực hiện trên hệ thống một cửa quốc gia không chỉ rút ngắn rất lớn thời gian cho doanh nghiệp mà còn giảm công sức cho cơ quan quản lý nhà nước.

PV: Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, có nhiều hàng hóa kiểm tra và dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, phía Cục BVTV sẽ làm thế nào để vừa đảm bảo kiểm tra chất lượng các lô hàng, vừa đảm bảo nhiệm vụ cải cách hành chính – tạo điều kiện thực hiện nhanh các thủ tục cho doanh nghiệp, thưa ông?

Ông Nguyễn Quý Dương: Hiện nay, công tác kiểm dịch thực vật nhập khẩu với mục đích là để ngăn chặn sinh vật gây hại. Các lô hàng khi nhập khẩu vào Việt Nam vẫn phải tuân thủ các quy trình, thủ tục về kiểm dịch thực vật nhập khẩu để đảm bảo ngăn chặn đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam.

Tuy nhiên, khi áp dụng cơ chế một cửa quốc gia sẽ giúp giảm thời gian kiểm tra, giảm thời gian chờ đợi của doanh nghiệp... Hơn nữa, trong điều kiện dịch Covid-19 thì không có sự tiếp xúc gần khi làm thủ tục, vì thế đã giảm phần tiếp xúc trực tiếp và chúng tôi vẫn luôn đảm bảo tuân thủ về mặt kỹ thuật.

Ví dụ, tuân thủ việc kiểm tra trực tiếp hàng hóa lấy mẫu như bố trí cán bộ lấy mẫu kiểm tra để đảm bảo đúng những mặt hàng về trong điều kiện một bên là dịch bệnh nhưng một bên là dịch hại đi theo hàng hóa. Vừa qua, cán bộ của Cục BVTV đã có cách làm sáng tạo trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp. Trước đây, tại Bình Dương và một số địa phương xung quanh TP.Hồ Chí Minh, chúng tôi phải cử cán bộ xuống tận nơi để kiểm hàng xong mới vận chuyển về TP.Hồ Chí Minh nhưng do dịch bệnh, chúng tôi đề xuất với doanh nghiệp là đưa hàng về TP.Hồ Chí Minh để kiểm hàng.

Thời gian tới, số lượng hồ sơ xuất nhập khẩu sẽ tăng lên và cần phải có một hệ thống đáp ứng được các điều kiện là kết nối từ Tổng cục Hải quan sang Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải thường xuyên cập nhật, chỉnh sửa hệ thống công nghệ thông tin. Phía Tổng cục Hải quan, Viettel cũng phải có sự đầu tư, nâng cấp đường truyền để có thể lưu được một lượng lớn hồ sơ thì mới chạy được với tốc độ nhanh. Cục Bảo vệ thực vật cũng thường xuyên tập huấn và tiếp tục cập nhật những ý kiến của doanh nghiệp, người dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính và có sự chỉnh sửa phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, người dân.

PV: Xin cảm ơn ông!