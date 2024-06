NCB đã tìm được nhà đầu tư chuyên nghiệp mua cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ

(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua Danh sách dự kiến các nhà đầu tư chuyên nghiệp tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ thêm 6.200 tỷ đồng.

Theo đó, có 13 nhà đầu tư chuyên nghiệp đăng ký tham gia đợt chào bán này, gồm 12 nhà đầu tư cá nhân và 1 nhà đầu tư là quỹ đầu tư. Trong số 13 nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phiếu lần này, có 7 nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu của NCB.

Hội đồng quản trị (HĐQT) NCB cũng thông qua số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối cho từng nhà đầu tư. Nếu thực hiện chào bán thành công toàn bộ 620 triệu cổ phiếu đã đăng ký, NCB sẽ chính thức tăng vốn điều lệ lên hơn 11.800 tỷ đồng.

Trước đó, NCB đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 5.602 tỷ đồng lên tối đa 11.802 tỷ đồng. Theo phương án trình NHNN và Đại hội đồng cổ đông, NCB sẽ phát hành và chào bán 620 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Đại diện NCB cho biết, việc tăng vốn là một yếu tố quan trọng giúp NCB bổ sung tiềm lực tài chính, đảm bảo hoạt động lành mạnh, hiệu quả, đáp ứng các quy định pháp luật và các yêu cầu của cơ quan quản lý. Đồng thời, là nền tảng quan trọng để NCB triển khai những bước đi mang tính đột phá hướng tới mục tiêu chiến lược mới đã đề ra.

Việc hoàn thành tăng vốn điều lệ trong năm nay chắc chắn sẽ giúp NCB nâng cao sức mạnh tài chính, gia tăng năng lực cạnh tranh.

Dự kiến, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư sẽ được dùng bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh (5.300 tỷ đồng); công nghệ và chuyển đổi số (500 tỷ đồng); xây dựng nhận diện thương hiệu (200 tỷ đồng) và cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất (200 tỷ đồng).

Trong đợt chào bán lần này, có 2 lãnh đạo ngân hàng là bà Bùi Thị Thanh Hương - Chủ tịch HĐQT và ông Dương Thế Bằng - Thành viên HĐQT NCB cũng đăng ký tham gia góp vốn. Điều này thể hiện quyết tâm của lãnh đạo cấp cao NCB trong việc gắn bó lâu dài và cống hiến cho sự phát triển của ngân hàng trong vai trò cổ đông, bên cạnh vai trò quản lý được HĐQT giao phó trước đó. Hiện tại, toàn bộ thành viên HĐQT và Ban điều hành của ngân hàng NCB đều không sở hữu cổ phiếu NVB.

Việc các nhà đầu tư quan tâm, đăng ký mua toàn bộ số lượng cổ phiếu NVB được phép phát hành thêm của ngân hàng cho thấy sau 2 năm triển khai quyết liệt công tác tái cơ cấu toàn diện ngân hàng, NCB đang ngày càng tạo dựng được niềm tin trong giới đầu tư.

NCB đã lựa chọn cho mình Chiến lược phát triển ngân hàng với tầm nhìn dài hạn và khát vọng trở thành ngân hàng cung cấp dịch vụ và giải pháp tài chính tốt nhất cho phân khúc khách hàng siêu giàu trong 10 năm tới.

Trong năm 2022-2023, NCB đã kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao, nâng cao năng lực điều hành, cải tiến toàn diện sản phẩm và quy trình, tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, xử lý nợ xấu, không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh và sẵn sàng nền tảng vững chắc cho những bước đi tiếp theo.

Tháng 8/2023, NCB khai trương trụ sở mới nằm tại vị trí đắc địa tại Thủ đô Hà Nội. Ngân hàng cũng chú trọng xây dựng môi trường làm việc với các điều kiện và chế độ phúc lợi tốt nhất cho sự phát triển của nhân sự, được giải thưởng HR Asia Awards vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2023” (Best Companies to Work for in Asia 2023).

Năm 2023 ghi dấu mốc quan trọng khi NCB đã hợp tác và cùng đơn vị tư vấn chiến lược uy tín hàng đầu thế giới xây dựng Chiến lược phát triển NCB mới. Theo đó, NCB đã lựa chọn cho mình Chiến lược phát triển ngân hàng với tầm nhìn dài hạn và khát vọng trở thành ngân hàng cung cấp dịch vụ và giải pháp tài chính tốt nhất cho phân khúc khách hàng siêu giàu trong 10 năm tới.

Xây dựng một NCB mới mang lại các trải nghiệm ngân hàng thông qua tư duy đổi mới, sáng tạo, là trung tâm của sự đổi mới dịch vụ tài chính, tiên phong phát triển các sản phẩm dịch vụ trên nền tảng công nghệ tối tân nhất, hướng tới trở thành ngân hàng có trách nhiệm với xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của cộng đồng mà NCB phục vụ.

Năm 2024, NCB đặt mục tiêu đạt 105.892 tỷ đồng tổng tài sản và quyết tâm tăng quy mô khách hàng đến cuối 2024 thêm 15%, đạt 1,15 triệu khách hàng. Dự kiến cuối 2024, NCB sẽ cho ra mắt giải pháp quản lý gia sản hỗn hợp số đầu tiên mang tính vượt trội và chưa từng có tại thị trường Việt Nam. NCB cũng không ngừng hoàn thiện trải nghiệm số, hướng tới diện mạo mới của Mobile App với giao diện mới, các tính năng thực sự độc đáo lần đầu tiên có trên thị trường.

Việc hoàn thành tăng vốn điều lệ trong năm nay chắc chắn sẽ giúp NCB nâng cao sức mạnh tài chính, gia tăng năng lực cạnh tranh, tạo nền tảng quan trọng cho quá trình chuyển đổi toàn diện và bứt phá trong giai đoạn sắp tới./.