(TBTCO) - Ngân hàng Thế giới ngày 22/6 thông báo đã thông qua một chương trình trị giá 2,3 tỷ USD để giúp các quốc gia ở phía Đông và Nam châu Phi chống lại tình trạng mất an ninh lương thực.

Trẻ em ở Beledweyne, Somalia.

Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết khoản tiền này sẽ giúp tăng khả năng phục hồi của hệ thống lương thực trong khu vực và khả năng giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực đang ngày càng gia tăng.

Phó chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách khu vực Đông và Nam Phi Hafez Ghanem cho biết: “Đảm bảo sự điều phối trong khu vực để giải quyết những thách thức do biến đổi khí hậu, biến động thị trường và nhu cầu cải cách chính sách lương thực là những ưu tiên hàng đầu."

WB nhấn mạnh rằng những cú sốc về hệ thống lương thực do thời tiết khắc nghiệt, dịch hại xâm nhập, bùng phát dịch bệnh, bất ổn chính trị và xung đột ngày càng trở nên thường xuyên và nghiêm trọng, khiến nhiều người bị mất an ninh lương thực hơn.

Bên cạnh đó, cuộc khủng hoảng ở Ukraine đang gia tăng thêm những tác động này khi làm gián đoạn thị trường lương thực, nhiên liệu và phân bón toàn cầu.

Ông Ghanem cho biết đây là hoạt động đa lĩnh vực đầu tiên của WB trong khu vực nhằm giảm thiểu số người bị mất an ninh lương thực ở Đông và Nam Phi.

Theo dự kiến, Ethiopia, nơi có gần 22,7 triệu người bị mất an ninh lương thực do hạn hán và Madagascar, nơi có 7,8 triệu người đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng do đợt hạn hán lịch sử đang diễn ra ở miền Nam đất nước này, sẽ là các mục tiêu ưu tiên hàng đầu của giai đoạn đầu tiên của dự án./.