Ngân hàng Trung ương Thái Lan phát tín hiệu tăng lãi suất nhiều hơn để chống lạm phát

(TBTCO) - Sau vụ việc Hải quan TP. Hồ Chí Minh phát hiện, bắt giữ hơn 11 kg ma túy do 4 nữ tiếp viên hàng không vận chuyển từ Pháp về Việt Nam, Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố 27 vụ án, với 78 bị can có liên quan.