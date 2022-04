Ngành Bảo hiểm xã hội: Hiệu quả từ các giải pháp phát triển đối tượng tham gia

Tổng thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế lũy kế hết tháng 3/2022

tăng gần 4% Báo cáo của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, tổng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế lũy kế hết tháng 3/2022 là 93.483 tỷ đồng, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng số nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là 23.992 tỷ đồng, bằng 5,6% so với số phải thu (so với cùng kỳ năm 2021, số tiền nợ tăng 2.992 tỷ đồng, tỷ lệ nợ so với số phải thu tăng 1%)...