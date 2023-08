Ngành Hải quan cải cách thông qua nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu

(TBTCO) - Đăng ký với cơ quan hải quan để tham gia và ủy quyền trích nợ với ngân hàng nơi giữ tài khoản, sau đó, doanh nghiệp không cần phải thực hiện thêm thao tác nào khác là có thể nộp thuế, thanh khoản, trừ nợ hoàn toàn tự động, nhanh gọn, an toàn, chính xác với từng tờ khai xuất nhập khẩu. Đó là những lợi ích của Chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu đang được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm hưởng ứng.

Công chức Hải quan TP. Hồ Chí Minh giới thiệu chương trình nộp thuế cho doanh nghiệp. Ảnh Nguyễn Hiền

Hiện đại hóa công tác thu ngân sách

Cách đây 7 năm, để hiện đại hóa công tác thu ngân sách nhà nước, Tổng cục Hải quan đã triển khai hình thức nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, tạo thêm kênh thanh toán với mục tiêu tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế.

Theo đó, việc nộp thuế được thực hiện mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện, góp phần hạn chế thanh toán bằng tiền mặt, đảm bảo thông tin nộp tiền được thanh khoản kịp thời, chính xác, giảm thời gian nộp thuế, đồng thời thông quan hàng hóa ngay sau khi nộp thuế, qua đó rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu xuống bằng mức trung bình của nhóm nước ASEAN-4.

Chương trình giúp cơ quan hải quan trong việc theo dõi nợ thuế, hạn chế tối đa sai sót của doanh nghiệp khi nộp thuế, nhất là trường hợp doanh nghiệp có nhiều tờ khai và có nhiều bộ phận khác nhau. Cơ quan hải quan cũng rất nhanh chóng trong việc kiểm tra thanh toán thuế của doanh nghiệp và giải quyết thông quan hàng hóa nhanh nhất để doanh nghiệp đưa vào sản xuất, kinh doanh. Ông Nguyễn Thế Việt - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hòn Gai - Quảng Ninh

Gần đây, nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế, đặc biệt các doanh nghiệp thường xuyên làm thủ tục xuất nhập khẩu có số lượng lớn tờ khai phải nộp thuế, Tổng cục Hải quan nâng cấp mở rộng hình thức thanh toán nộp thuế điện tử 24/7, triển khai Chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu (ủy quyền trích nợ). Tức là, doanh nghiệp không cần tự nộp thuế mà cơ quan hải quan sẽ gửi thông tin tờ khai và ngân hàng được ủy quyền sẽ tự động nộp thay doanh nghiệp.

Đến nay có 7 ngân hàng tham gia triển khai Chương trình nộp thuế điện tử - doanh nghiệp nhờ thu gồm: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank); Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank); Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV); Ngân hàng TMCP Tiên phong (TPBank); Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng (VPBank); Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank); Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).

Ông Nông Phi Quảng - Phó Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) cho biết, với Chương trình này, sau khi phát sinh tờ khai nợ thuế thì cơ quan hải quan sẽ chuyển ngay thông tin số thuế phải nộp của từng tờ khai sang ngân hàng mà doanh nghiệp đã ủy quyền trích nợ tài khoản nộp thuế theo một định mức về tiền và khoảng thời gian nhất định. Với phương thức nộp thuế này, doanh nghiệp hoàn toàn chủ động, không mất thời gian và chi phí để thanh toán thuế.

Xử lý thủ tục hoàn toàn tự động

Phân tích cụ thể hơn về lợi ích khi tham gia Chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu có thể thấy, đối với doanh nghiệp, thủ tục với cơ quan hải quan được cập nhật và xử lý hoàn toàn tự động trên Cổng thông tin điện tử.

“Chúng tôi chỉ cần đăng ký một lần để tham gia chương trình, sau đó nhờ ngân hàng trích nợ ủy quyền trên hệ thống và không cần làm bất cứ thao tác gì trên hệ thống hải quan cũng như ngân hàng. Những khoản thuế tự động được nộp và tờ khai tự động được thông quan” - bà Trần Thị Mai Quyên, đại diện Công ty TNHH sợi hóa học Thế kỷ mới Việt Nam cho hay.

Do vậy, theo đại diện Tổng cục Hải quan, việc nộp thuế, thanh khoản trừ nợ và thông quan hàng hóa hoàn toàn tự động không có sự can thiệp của doanh nghiệp và công chức hải quan đã rút ngắn thời gian xử lý so với nộp thuế điện tử 24/7, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Đối với công tác quản lý, cơ quan hải quan chuyển từ bị động chờ doanh nghiệp chuyển tiền nộp thuế sang chủ động chuyển yêu cầu của doanh nghiệp sang ngân hàng giữ tài khoản để thanh khoản nợ thuế thông quan hàng hóa. Qua đó, còn rút ngắn thời gian xử lý so với nộp thuế điện tử 24/7.

Để triển khai thuận lợi, Tổng cục Hải quan đã có văn bản đề nghị các ngân hàng tham gia Chương trình bố trí cán bộ chuyên trách hỗ trợ giải đáp các vướng mắc liên quan kịp thời cho doanh nghiệp.