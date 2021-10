Do chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 tốc độ thu thuế xuất nhập khẩu sẽ giảm đáng kể trong quý IV/2021. Vì vậy, toàn ngành Hải quan phải nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp thông quan nhanh hàng hóa, phấn đấu thu vượt chỉ tiêu 315.000 tỷ đồng.

Hoạt động thông quan hàng hóa tại cảng biển Bà Rịa- Vũng Tàu. Ảnh: Thanh Huyền

Nhiều cục hải quan giảm thu

Theo đánh giá của Tổng cục Hải quan, do dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 đến nay vẫn diễn biến phức tạp, lan rộng và kéo dài ở hầu hết các tỉnh, thành phố có số thu lớn, trong khi doanh nghiệp (DN) chưa kịp phục hồi nên sẽ ngày càng khó khăn hơn.

Nhưng đáng lo ngại là số thu trong quý III có chiều hướng giảm mạnh. Số thu tháng 8/2021 là 27.213 tỷ đồng, giảm 7.950 tỷ đồng, tương đương giảm 22,6% so với tháng 7 (35.163 tỷ đồng). Dự báo số thu tháng 9 là 20.000 tỷ đồng, giảm 7.213 tỷ đồng so với tháng 8 và giảm hơn 15.000 tỷ đồng so với tháng 7.

Theo Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan), số thu kể từ khi 19 tỉnh, thành phố phía Nam thực hiện giãn cách xã hội do dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg chỉ đạt bình quân 950 tỷ đồng - 1.100 tỷ đồng/ngày, giảm 32,2%/ngày (bình quân 6 tháng đầu năm thu 1.623 tỷ đồng/ngày). Số thu này sẽ tiếp tục giảm trong quý IV/2021, do nhiều DN bị đình trệ sản xuất, chưa có dấu hiệu hoạt động trở lại.

Trong đó, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (đơn vị đóng góp số thu lớn nhất của ngành Hải quan), do dịch Covid-19 địa phương phải thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, trong tháng 8/2021 số thu ngân sách chỉ đạt 7.063 tỷ đồng, giảm trên 900 tỷ đồng so với tháng 8/2020 và giảm trên 2.800 tỷ đồng so với tháng 7/2021.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan Đồng Nai và Bình Dương cũng cho biết, đơn vị cũng gặp khó khăn khi có đến hàng nghìn DN phải dừng hoạt động, số thu ngân sách trong quý III/2021 sụt giảm qua từng tháng.

Tại khu vực miền Bắc, các cục hải quan đóng góp số thu lớn cũng giảm thu trong tháng 9/2021. Đơn cử như Cục Hải quan Hải Phòng, số thu trong tháng 9/2021, chỉ đạt khoảng 3.850 tỷ đồng, giảm trên 30% so với tháng 8 (5.565,5 tỷ đồng) và mức bình quân chung của 8 tháng của năm (bình quân khoảng 5.570 tỷ đồng).

Cục Hải quan Quảng Ninh, thống kê đến trung tuần tháng 9/2021, mới thu nộp ngân sách đạt 6.611,4 tỷ đồng, đạt 55,1% dự toán (12.000 tỷ đồng); đạt 52,4% chỉ tiêu phấn đấu do Tổng cục Hải quan giao (12.600 tỷ đồng); giảm 29% so với cùng kỳ năm 2020.

Thu ngân sách đạt khá nhưng không được chủ quan

Theo Tổng cục Hải quan, mặc dù dịch Covid-19 đã và đang bùng phát, kéo dài, nhưng với nỗ lực vừa chống dịch vừa đảm bảo thông quan hàng hóa, tính đến hết tháng 9/2021, toàn ngành vẫn thu ngân sách đạt 285.624 tỷ đồng, đạt 90,6% dự toán được giao, bằng 86,29% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 25,83%.

Tuy nhiên, để thu đạt chỉ tiêu dự toán 315.000 tỷ đồng và chỉ tiêu phấn đấu 335.000 tỷ đồng, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đã xác định đây là nhiệm vụ khó khăn và thách thức đối với ngành Hải quan khi dịch Covid-19 vẫn diễn ra phức tạp, nhiều tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chỉ đạo toàn ngành nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo thuận lợi thương mại gắn với các biện pháp chống thất thu ngân sách, nỗ lực thu đạt 335.000 tỷ đồng (vượt chỉ tiêu dự toán cả năm 20.000 tỷ đồng) để góp phần đảm bảo tiềm lực tài chính quốc gia phục vụ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nguồn lực cho phòng, chống dịch Covid-19.

Trong đó, Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị trong toàn ngành, tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 215/CT-TCHQ. Các cục hải quan tỉnh, thành phố phải thường xuyên đánh giá tình hình thu nộp ngân sách tại đơn vị, rà soát nắm vững nguồn thu nhất là các nguồn thu chính của đơn vị.

Toàn ngành thực hiện hiệu quả các nhóm giải pháp tạo thuận lợi thương mại, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc cho DN trong quá trình tham gia xuất nhập khẩu; chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống thất thu qua việc kiểm soát giá, mã, xuất xứ, lượng hàng./.

Ngọc Linh