Ngày 18/3: Giá lúa gạo duy trì ổn định sáng đầu tuần

Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp đà xu hướng đi ngang. Trên thị trường lúa, bình quân giá lúa tươi mua tại ruộng ở mức 7.300 - 8.200 đồng/kg. Doanh nghiệp và nhà máy hỏi mua nhiều, giao dịch sôi động hơn.

Cụ thể, theo cập nhật của Sở NN&PTNT tỉnh An Giang, lúa Đài thơm 8 dao động quanh mốc 7.800 - 8.200 đồng/kg; OM 5451 ở mức 7.600 - 7.700 đồng/kg; Nàng Hoa 9 dao động quanh mốc 7.700 - 7.900 đồng/kg; lúa OM 380 ở mức 7.500 đồng/kg; lúa IR 504 ở mức 7.400 - 7.500 đồng/kg; lúa OM 18 ở mức 7.800 - 8.100 đồng/kg.

Tại các địa phương như Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang,… hôm nay, nguồn gạo về nhiều nhưng ít gạo đẹp, các kho gạo chợ khó mua hàng. Giá không có biến động so với hôm qua. Theo đó, tại An Cư (huyện Cái Bè, Tiền Giang), gạo OM 5451 đẹp duy trì ở mức 11.800 - 11.900 đồng/kg; IR 504 ở mức 11.300 - 11.600 đồng/kg.

Tại Sa Đéc (Đồng Tháp), giá gạo thơm đẹp ở mức 12.000 - 12.200 đồng/kg; gạo OM 380 ở mức 11.000 - 11.200 đồng/kg; gạo OM 5451 đẹp dao động quanh mốc 11.350 -11.550 đồng/kg; gạo IR 504 ở mức 11.200 - 11.400 đồng/kg; RVT ở mức 12.600 - 13.100 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo đi ngang. Theo đó, giá gạo thường dao động quanh mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Jasmine 17.00 - 18.000 đồng/kg; gạo Nàng Nhen 26.000 đồng/kg; thơm thái hạt dài 19.000 - 20.000 đồng/kg; gạo Hương lài 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay duy trì ổn định. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, gạo tiêu chuẩn 5% tấm ở mức 584 USD/tấn; gạo 25% tấm ở mức 563 USD/tấn; gạo 100% tấm ổn định ở mức 478 USD/tấn./.