Ngày 18/5: Giá gạo điều chỉnh tăng 50 đồng/kg tại Đồng bằng Sông Cửu Long

(TBTCO) - Giá lúa gạo ngày 18/5/2023 tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long tăng nhẹ với các loại gạo. Giá nếp vụ Hè thu giá đang ở mức cao, thị trường giao dịch sôi động.

Ảnh minh họa.

Giá gạo tăng 50 đồng/kg tại thị trường trong nước

Giá lúa gạo hôm nay 18/5 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục xu hướng đi ngang. Theo đó, tại kho An Giang, giá lúa Đài thơm 8 đang được thương lái thu mua ở mức 6.800 - 7.000 đồng/kg; OM 18 dao động quanh mốc 6.600 - 6.800 đồng; lúa IR 504 đang được thương lái thu mua ở mức 6.200 - 6.400 đồng/kg; lúa OM 5451 ở mức 6.300 - 6.400 đồng/kg; Nàng hoa 9 6.600 - 6.750 đồng/kg; lúa Nhật 7.800 - 8.000 đồng/kg; Nếp khô Long An 8.600 - 8.800 đồng/kg, nếp khô An Giang giá dao động 8.000 - 8.200 đồng/kg và lúa IR 504 khô duy trì ở mức 6.500 đồng/kg.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu điều chỉnh tăng, trong khi giá gạo thành phẩm duy trì ổn định. Theo đó, giá gạo nguyên liệu ở mức 9.800 đồng/kg, tăng 50 đồng/kg; giá gạo thành phẩm duy trì ổn định ở 11.200 đồng/kg.

Với mặt hàng phụ phẩm, giá phụ phẩm duy trì ổn định. Theo đó, hiện giá tấm IR 504 ở mức 9.400 đồng/kg. Trong khi đó, cám khô dao động quanh mốc 7.350 - 7.450 đồng/kg.

Tại chợ lẻ, giá gạo duy trì ổn định sau phiên điều chỉnh. Theo đó, gạo thường còn 11.000 - 12.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường 15.000 đồng/kg; nếp ruột 16.000 - 18.000 đồng/kg; Gạo Nàng Nhen 22.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 14.500 đồng/kg; Nàng hoa 18.500 đồng/kg; Sóc Thái 18.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo Nhật 22.000 đồng/kg; cám 7.500 - 8.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài duy trì 18.000 - 19.000 đồng/kg và Hương Lài 19.000 đồng/kg.

Theo các thương lái, hôm nay lượng gạo nguyên liệu về ít, giá gạo các loại bình ổn. Giá lúa Hè thu tương đối vững, giao dịch lúa mới đều. Giá nếp vụ Đông Xuân tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Đầu vụ Hè thu giá đang ở mức cao.

Trên thị trường thế giới giá gạo Việt Nam ổn định

Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam ở mức 488 USD/tấn; gạo 25% tấm ở mức 468 USD/tấn; gạo Jasmine ở mức 553-557 USD/tấn.

Trái với xu hướng ổn định của gạo Việt, giá chào bán gạo cùng loại của Thái Lan mới có phiên giao dịch điều chỉnh giảm từ 3-5 USD/tấn. Theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan, sản lượng xuất khẩu gạo của Thái Lan trong quý I/2021 đã giảm 23% xuống còn 1,13 triệu tấn, với tổng giá trị đạt 21,8 tỷ bạt (khoảng 700 triệu USD), giảm 23,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo báo cáo của USDA tháng 5/2023, nhập khẩu gạo của Philippines trong năm 2023 dự báo tăng nhẹ trong khi nhập khẩu của Indonesia sẽ không đổi so với ước tính trước đó. Cùng với đó, USDA điều chỉnh tăng ước tính xuất khẩu gạo của Campuchia năm 2023 và giảm xuất khẩu của Miến Điện so với ước tính trước đó.

Số liệu thống kê cho thấy, xuất khẩu gạo sang thị trường EU tăng mạnh, đạt 94.510 tấn trong năm 2022, vượt hạn ngạch 80.000 tấn gạo hàng năm mà EU dành cho Việt Nam theo cam kết từ Hiệp định EVFTA./.