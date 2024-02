Ngày 19/2: Giá gas giảm xuống mức thấp nhất trong gần 3 năm

(TBTCO) - Giá gas hôm nay (19/2) giảm 2,99% ở mức 1,55 USD/mmBTU đối với hợp đồng khí gas tự nhiên giao tháng 3/2024. Trong khi đó, giá dầu thô cũng quay đầu giảm trở lại sau khi tăng hơn 1% vào tuần trước nhờ căng thẳng leo thang tại Trung Đông.

Giá gas hôm nay giảm 2,99% ở mức 1,55 USD/mmBTU. Ảnh: T.L

Giá gas giao dịch ở mức 1,55 USD/mmBTU

Mở cửa phiên giao dịch sáng 19/2, giá gas tại thị trường thế giới giảm 2,99% xuống mức 1,55 USD/mmBTU đối với hợp đồng khí gas tự nhiên giao tháng 3/2024.

Giá ở cả hai lưu vực (châu Á và châu Âu) đều giảm xuống mức thấp nhất gần 3 năm trong tuần qua, chủ yếu do giá khí đốt ở châu Âu giảm trở lại do thời tiết cuối mùa Đông ôn hòa tiếp tục, tồn kho ở châu Âu vẫn ở mức tốt và hoạt động mua hàng ở Đông Bắc Á trầm lắng do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Khí đốt tự nhiên đóng vai trò rất quan trọng trong cả lĩnh vực dân dụng và công nghiệp. Giá khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đạt đỉnh vào tháng 8/2022 với mức cao kỷ lục 236 Euro/MWh. Tuy nhiên, đến tháng 1/2024, mức giá trung bình chỉ còn 30 Euro/MWh.

Các chuyên gia cảnh báo, kế hoạch chấm dứt hợp đồng dài hạn mua khí đốt Nga sẽ khiến giá khí đốt “bùng nổ” và gây ra lạm phát ở nước này. Đồng thời, việc mua LNG cũng sẽ làm chi phí năng lượng của châu Âu tăng vọt.

Khác với khí đốt chảy qua đường ống, vốn thường được cung cấp thông qua hợp đồng dài hạn, LNG được mua trên thị trường giao ngay, khiến nó có giá cao gấp vài lần. Các chi phí hóa lỏng, vận chuyển cũng đẩy giá LNG lên cao hơn nhiều lần.

Giá dầu thô quay đầu giảm trở lại

Giá dầu thô giảm trong phiên giao dịch sáng ngày thứ Hai (19/2) sau khi tăng hơn 1% vào tuần trước nhờ căng thẳng leo tháng tại Trung Đông.

Tại thời điểm 7h50 (giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent giảm 0,42% xuống 83,16 USD/thùng và giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 0,36% xuống 78,17 USD/thùng.

Chốt phiên cuối tuần trước, giá dầu Brent ghi nhận ở 83,53 USD/thùng trong khi giá dầu thô WTI của Mỹ đạt 79,22 USD. Tính chung tuần, giá dầu Brent tăng hơn 1% và giá dầu thô Mỹ tăng khoảng 3%./.