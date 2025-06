Tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu nông, lâm, thủy sản

(TBTCO) - Song song với việc tiếp tục tái cơ cấu ngành, ngành Nông nghiệp sẽ tích cực tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường để duy trì kết quả xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trong 5 tháng đầu năm.

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 5 tháng tăng trên 15%

Theo số liệu thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 5/2025 của Việt Nam ước đạt 6,28 tỷ USD, tăng 19,6% so với tháng 5/2024; đưa tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 5 tháng đầu năm 2025 đạt 28,04 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản đạt 15,29 tỷ USD, tăng 16,3%; sản phẩm chăn nuôi đạt 217,2 triệu USD, tăng 11,7%; thủy sản đạt 4,11 tỷ USD, tăng 15,1%; lâm sản đạt 7,48 tỷ USD, tăng 11,7%...

Châu Á là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nông, lâm, thủy sản Việt Nam Về thị trường xuất khẩu, xét theo vùng lãnh thổ, châu Á là thị trường xuất khẩu lớn nhất của các mặt hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam với thị phần chiếm 42%. Hai thị trường lớn tiếp theo là châu Mỹ và châu Âu với thị phần lần lượt là 23% và 16,1%. Thị phần của 2 khu vực châu Phi và châu Đại Dương nhỏ, chiếm lần lượt 3,3% và 1,3%.

Nhiều mặt hàng xuất khẩu có mức tăng trưởng hai con số, như khối lượng xuất khẩu cà phê 5 tháng đạt 835.900 tấn với 4,79 tỷ USD, tăng 0,9% về khối lượng và tăng 65,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024. Giá cà phê xuất khẩu bình quân 5 tháng ước đạt 5.726,2 USD/tấn, tăng 63,7% so với cùng kỳ năm 2024. Tương tự, khối lượng xuất khẩu cao su đạt 532.500 tấn với 1,02 tỷ USD, giảm 7,2% về khối lượng nhưng tăng 18,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024. Giá cao su xuất khẩu bình quân 5 tháng ước đạt 1.911,9 USD/tấn, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm 2024...

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết, tái cơ cấu ngành đã đạt nền tảng, đang đi vào chiều sâu, tuy nhiên, đây chưa phải là “đỉnh” nên cần tiếp tục cơ cấu lại kinh tế ngành. Trong bối cảnh sẽ kiện toàn chính quyền địa phương hai cấp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật với sự phân cấp phân quyền và cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, tạo động lực phát triển ngành hoàn thành mục tiêu tăng trưởng và xuất khẩu.

Thời gian tới, Bộ sẽ tập trung vào phát triển thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Bên cạnh đó, tiếp tục xử lý các vấn đề thị trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu nông, thủy sản sang các thị trường: Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, châu Âu; mở cửa các thị trường mới, còn nhiều tiềm năng như: Các nước Hồi giáo Halal, Trung Đông, châu Phi...

Đồng thời, Bộ tận dụng ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới để đẩy mạnh xuất khẩu hàng nông, lâm, thủy sản chủ lực, hỗ trợ doanh nghiệp ký kết đơn hàng xuất khẩu mới. Bên cạnh đó, Bộ sẽ phối hợp với các địa phương hỗ trợ kết nối, thúc đẩy chế biến, tiêu thụ các sản phẩm nông sản; tổ chức các thông tin, quy định thị trường và thị hiếu tiêu dùng, kết nối tiêu thụ thông qua hệ thống tham tán thương mại, nông nghiệp tại các thị trường, các chuỗi phân phối bán lẻ trong nước…

Mở rộng nhập khẩu nông, lâm, thủy sản của Hoa Kỳ

Mặc dù Việt Nam đã đạt kết quả xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tích cực trong thời gian qua, nhưng TS. Nguyễn Đỗ Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cũng bày tỏ sự lo ngại việc chính quyền Tổng thống Trump đã công bố áp thuế 10% từ ngày 2/4 vừa qua và khả năng áp thuế đối ứng lên mức 46% từ ngày 9/7 tới đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam vào Hoa Kỳ, gây quan ngại sâu sắc cho không chỉ doanh nghiệp cả hai nước mà còn có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng nông sản song phương. Bên cạnh đó, nông, lâm, thủy sản là hàng hóa thiết yếu, việc tăng giá của mặt hàng này có ảnh hưởng rất bất lợi cho tầng lớp tiêu dùng bình dân Hoa Kỳ.

Để duy trì và thúc đẩy kết quả tích cực của mặt hàng nông, lâm, thủy sản cũng như mở rộng thị trường xuất khẩu, bắt đầu từ ngày 2/6/2025, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy dẫn đầu đoàn công tác với gần 50 cơ quan, doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng nông nghiệp Việt Nam đến thăm, làm việc và tìm hiểu cơ hội xúc tiến thương mại, nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản của Hoa Kỳ. Dự kiến, đoàn sẽ tham gia các cuộc hội đàm, trao đổi tại Iowa, Ohio và Thủ đô Washington D.C đến ngày 7/6 tới.

Chuyến thăm và làm việc của đoàn Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam đến Hoa Kỳ thể hiện thiện chí của Việt Nam nhằm thúc đẩy niềm tin đối tác chiến lược trong cùng chuỗi cung ứng nông, lâm, thủy sản song phương.

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy, Việt Nam và Hoa Kỳ đều là những quốc gia có thế mạnh về nông nghiệp nhưng có tính chất bổ trợ lẫn nhau, không cạnh tranh trực tiếp. “Điều quan trọng nhất là với sự vào cuộc của Chính phủ hai bên, nông nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ ngày càng kết nối chặt chẽ, chia sẻ chung chuỗi cung ứng qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ cho lợi ích của người sản xuất và tiêu dùng mỗi nước” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Các doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam đã và đang chung tay mạnh mẽ cùng Chính phủ tăng mua hàng nông, lâm, thủy sản Hoa Kỳ có thế mạnh, làm hài hòa cán cân thương mại song phương, qua đó gắn kết chặt chẽ chuỗi cung ứng nông, lâm, thủy sản của 2 nước, góp phần đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu.