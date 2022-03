Ngày 31/3/2022, Việt Nam ghi nhận 80.838 ca mắc mới và 39 ca tử vong do COVID-19

(TBTCO) - Tính từ 16h ngày 30/3 đến 16h ngày 31/3/2022, Việt Nam ghi nhận 80.838 ca mắc mới COVID-19, trong đó 11 ca nhập cảnh và 80.827 ca trong nước tại 62 tỉnh, thành phố.

Hà Nội ghi nhận 8.054 ca, Phú Thọ 3.415 ca, Nghệ An 3.399 ca, Yên Bái 3.156 ca, Đắk Lắk 3.107 ca, Lào Cai 2.981 ca, Hải Dương 2.864 ca, Bắc Giang 2.688 ca, Quảng Ninh 2.509 ca, Quảng Bình 2.352 ca, Hà Giang 2.344 ca, Lạng Sơn 2.159 ca, Vĩnh Phúc 2.039 ca, Thái Bình 1.966 ca, Bắc Kạn 1.917 ca, Sơn La 1.813 ca, Hưng Yên 1.784 ca, Tuyên Quang 1.672 ca, Bắc Ninh 1.653 ca, Vĩnh Long 1.642 ca, Cao Bằng 1.630 ca, Bình Định 1.437 ca, Quảng Trị 1.369 ca, Cà Mau 1.265 ca, Lâm Đồng 1.264 ca, Hà Nam 1.258 ca, Tây Ninh 1.238 ca, Thái Nguyên 1.179 ca, Điện Biên 1.164 ca, Hòa Bình 1.160 ca, Lai Châu 1.097 ca, Ninh Bình 1.046 ca, TP Hồ Chí Minh 924 ca, Quảng Ngãi 920 ca, Bến Tre 876 ca, Bình Dương 827 ca, Bình Phước 766 ca, Hà Tĩnh 757 ca, Đà Nẵng 736 ca, Bà Rịa-Vũng Tàu 688 ca, Nam Định 672 ca, Thừa Thiên Huế 589 ca, Trà Vinh 539 ca, Thanh Hóa 535 ca, Đắk Nông 426 ca, Phú Yên 408 ca, Khánh Hòa 386 ca, Hải Phòng 365 ca, Bình Thuận 341 ca, Quảng Nam 270 ca, Kon Tum 179 ca, An Giang 178 ca, Bạc Liêu 166 ca, Kiên Giang 161 ca, Long An 125 ca, Cần Thơ 101 ca, Đồng Nai 97 ca, Đồng Tháp 85 ca, Sóc Trăng 52 ca, Ninh Thuận 20 ca, Hậu Giang 12 ca, Tiền Giang 5 ca. Có 56.105 ca trong cộng đồng. 250.482 ca được công bố khỏi bệnh. 39 ca tử vong do COVID-19.