Ngày 6/3: Giá cà phê và hồ tiêu tăng, cao su trên hai sàn giao dịch giảm

(TBTCO) - Giá cà phê hôm nay (6/3) tại thị trường thế giới tăng với cả hai loại Robusta và Arabica; giá tiêu cũng tăng nhẹ 500 đồng/kg ở một vài nơi. Hiện tại, các tỉnh trọng điểm trong nước đang thu mua hồ tiêu với khoảng giá 93.000 - 96.000 đồng/kg. Đối với cao su, giá kỳ hạn trên hai sàn giao dịch giảm trong phiên sáng nay.

Giá cà phê hôm nay tại thị trường thế giới tăng. Ảnh tư liệu

Giá cà phê trên thị trường thế giới tăng

Theo ghi nhận, giá cà phê trên thị trường thế giới tăng. Theo đó, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 5/2024 được ghi nhận tại mức 3.189 USD/tấn sau khi tăng 1,46% (tương đương 46 USD).

Giá cà phê Arabica giao tháng 5/2024 tại New York ở mức 186,90 US cent/pound sau khi tăng 1,96% (tương đương 3,60 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 6h (giờ Việt Nam).

Dự báo giá cà phê thế giới sẽ chịu áp lực giảm trong thời gian tới do hoạt động bán tháo của các quỹ và nhà đầu cơ, bất chấp lo ngại nguồn cung đang bị thắt chặt vì vấn đề vận tải hàng hải quốc tế và nhu cầu toàn cầu về loại cà phê “giàu vị đắng” ngày càng cao.

Theo ước tính, tháng 2/2024, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 200 nghìn tấn, trị giá 655 triệu USD, giảm 16,1% về lượng và giảm 9,8% về trị giá so với tháng 1/2024, so với tháng 2/2023 giảm 0,2% về lượng, nhưng tăng 50,3% về trị giá. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cà phê của Việt Nam ước đạt 438 nghìn tấn, trị giá 1,38 tỷ USD, tăng 27,9% về lượng và tăng 85% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Tháng 2/2024, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ước đạt mức 3.276 USD/tấn, tăng 7,4% so với tháng 1/2024 và tăng 50,6% so với tháng 2/2023. Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ước đạt mức 3.153 USD/tấn, tăng 44,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Giá tiêu tăng nhẹ ở một vài nơi

Theo khảo sát, giá tiêu hôm nay tăng nhẹ ở một vài nơi. Hiện tại, các tỉnh trọng điểm trong nước đang thu mua hồ tiêu với khoảng giá 93.000 - 96.000 đồng/kg.

Theo đó, hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đang thu mua với giá cao nhất là 96.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg. Tỉnh Gia Lai đang ghi nhận mức giá thấp nhất là 93.000 đồng/kg và tỉnh Đồng Nai có giá cao hơn một chút là 93.500 đồng/kg. Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu có giá thu mua tương ứng là 95.000 đồng/kg và 95.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu đen Lampung (Indonesia) giảm 0,23% so với ngày 4/3. Song song đó, giá tiêu đen Brazil ASTA 570 và tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA vẫn duy trì ổn định; giá tiêu trắng Muntok giảm 0,21% so với phiên hôm trước, trong khi giá tiêu trắng Malaysia ASTA không có điều chỉnh mới.

Cập nhật giá cao su

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su giao kỳ hạn tháng 3/2022 ghi nhận mức 299 yen/kg, giảm 0,37% (tương đương 1,1 yen/kg) tại thời điểm khảo sát vào lúc 7h10 ngày 6/3 (giờ Việt Nam).

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 4/2022 được điều chỉnh xuống mức 13.615 Nhân dân tệ/tấn, giảm 0,07% (tương đương 10 Nhân dân tệ) so với giao dịch trước đó.

Theo ước tính, xuất khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 2/2024 đạt khoảng 110 nghìn tấn, trị giá 161 triệu USD, giảm 47,7% về lượng và giảm 45,7% về trị giá so với tháng 1/2024; so với tháng 2/2023 giảm 16,1% về lượng và giảm 12,9% về trị giá. Nguyên nhân giảm là do tháng 2 có dịp nghỉ Tết cổ truyền của cả Việt Nam và Trung Quốc, nên hoạt động xuất khẩu cao su của Việt Nam chậm lại.

Giá xuất khẩu cao su bình quân trong tháng 2/2024 ở mức 1.464 USD/tấn, tăng 3,8% so với tháng 1/2024 và tăng 3,8% so với tháng 2/2023. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su ước tính đạt khoảng 320 nghìn tấn, trị giá 458 triệu USD, tăng 20,4% về lượng và tăng 24,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023./.