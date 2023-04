Nghệ An: Tạm giữ gần 3 tấn đường cát và hàng nghìn chai bia, rượu, sữa nghi nhập lậu

(TBTCO) - Ngày 7/4/2023, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An vừa tiến hành tạm giữ gần 3 tấn đường cát, hàng nghìn chai bia nhãn hiệu Heineken, Corona và sữa Ensure có dấu hiệu nhập lậu. Vụ việc đang được làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, vào ngày 5/4/2023, Đội QLTT số 11, Cục QLTT tỉnh Nghệ An phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Nghệ An tiến hành kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát 29H-784.97, do ông Phan Văn Thành có địa chỉ tại TP. Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) điều khiển, đang bốc dỡ hàng hóa tại Khu đô thị mới Vinh Tân, TP. Vinh (tỉnh Nghệ An).

Nghệ An: Tạm giữ gần 3 tấn đường cát và hàng nghìn chai bia, rượu, sữa nhập lậu. Ảnh: CTV

Qua kiểm tra, phát hiện trên xe vận chuyển gần 3 tấn đường cát, 2.360 chai bia (nhãn hiệu Heineken, Corona), 3.180 hộp sữa Ensure dung tích 237 ml và 318 chai rượu các loại. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa nêu trên.

Lực lượng QLTT tỉnh Nghệ An đã tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật./.