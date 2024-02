(TBTCO) - Ngày 15/2/2024, ông Lưu Hoàng Đức, em trai ông Lưu Bách Đạt, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc DGC thông báo đã mua vào 17.500 cổ phiếu DGC để nâng sở hữu từ 0 cổ phiếu, lên 17.500 cổ phiếu, chiếm 0,0046% vốn điều lệ.

Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã Ck: DGC) vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ. Theo đó, ngày 15/2/2024, ông Lưu Hoàng Đức, em trai ông Lưu Bách Đạt, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc DGC thông báo đã mua vào 17.500 cổ phiếu DGC để nâng sở hữu từ 0 cổ phiếu, lên 17.500 cổ phiếu, chiếm 0,0046% vốn điều lệ. Đáng chú ý, trước thời điểm giao dịch, ông Lưu Hoàng Đức đã không đăng ký mua vào theo quy định.

Ảnh minh họa

Giải trình về việc không đăng ký mua vào, ông Lưu Hoàng Đức cho biết: "Do tôi không hiểu biết về việc phải công bố thông tin khi thực hiện giao dịch mua cổ phiếu DGC nên tôi đã đặt mua 17.500 cổ phiếu trong ngày 15/2. Đây là lần đầu tiên tôi mắc sai sót này, tôi xin báo cáo giải trình tới Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Tập đoàn Hoá chất Đức Giang".

Được biết, quý IV/2023, Hoá chất Đức Giang ghi nhận doanh thu đạt 2.387,7 tỷ đồng, giảm 23,3% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 745,7 tỷ đồng, giảm 33,6% so với cùng kỳ. Luỹ kế trong năm 2023, DGC ghi nhận doanh thu đạt 9.747,9 tỷ đồng, giảm 32,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 3.250,4 tỷ đồng, giảm 46,2% so với cùng kỳ.

Trên thị trường chứng khoán giá cổ phiếu DGC hiện đang giao dịch ở mức 101.600 đồng/ cổ phiếu./.