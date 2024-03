Nhà đầu tư Trung Quốc tiếp tục bán ròng bất động sản thương mại ở Anh

Ở Canary Wharf phía đông London, tòa tháp 5 Churchill Place thuộc sở hữu của Trung Quốc đã rơi vào tình trạng tiếp nhận vào năm ngoái. Một nguồn tin quen thuộc với thương vụ này cho biết, nó đã được người nhận bán vào tháng trước với mức giảm giá 60%. Các nhà phát triển khác của Trung Quốc cũng sắp rời đi trong năm nay, bao gồm Country Garden, công ty đã nhận được đơn yêu cầu thanh lý vào tuần trước. Công ty đang gặp khó khăn này đã rao bán khu dân cư hàng đầu của mình ở phía đông London. Trong khi đó, nhà phát triển R&F đã tham gia đàm phán để bán dự án nhiều tòa tháp ven sông One Nine Elms London cho một đối thủ Trung Quốc vào tháng trước - hồ sơ của sàn giao dịch chứng khoán R&F cho thấy. Một dự án văn phòng do Trung Quốc hậu thuẫn gần như trống rỗng ở Royal Albert Dock, phía đông London, đã được bán vào năm ngoái cho nhà phát triển và tay đua nghiệp dư người Anh David Maxwell. Gore nói: “Người Trung Quốc mua nó với ý tưởng rằng họ sẽ lấp đầy nó bằng các công ty Trung Quốc. Nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra".