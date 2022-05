Nhân tố nào sẽ hỗ trợ thị trường chứng khoán tháng 5?

(TBTCO) - Mặc dù vẫn còn một số yếu tố lo ngại, nhưng thị trường chứng khoán đang được kỳ vọng sẽ phục hồi trở lại trong tháng 5 này. Sau đợt giảm mạnh trong tháng 4, mức định giá thị trường là rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư dài hạn, những người tìm kiếm các doanh nghiệp được quản trị tốt với mức tăng trưởng lợi nhuận cao.

Thị trường điều chỉnh mạnh trong tháng 4

Trên thị trường chứng khoán trong nước tháng 4/2022, sau khi tăng lên mức 1.524,7 điểm vào ngày 4/4, chỉ số VN-Index giảm mạnh xuống 1.310,9 điểm (giảm 12,1% so với đầu tháng, giảm 12,5% so với đầu năm), thấp nhất kể từ cuối tháng 8/2021.

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán VNDIRECT (VNDIRECT), thị trường bị bán tháo gần đây đến từ một số nguyên nhân: Tâm lí thị trường tiêu cực sau khi một số lãnh đạo tập đoàn lớn vướng vòng lao lý; thị trường toàn cầu điều chỉnh do lạm phát gia tăng và đứt gãy chuỗi cung ứng; áp lực giải chấp “margin” lớn đã ảnh hướng xấu đến thị trường, bao gồm cả những cổ phiếu có cơ bản tốt.

Mức định giá của nhiều cổ phiếu đã về mức hấp dẫn sẽ là cơ hội cho tháng 5.

Thanh khoản thị trường cũng giảm khá mạnh trong tháng 4 vừa qua. Cụ thể, giá trị giao dịch bình quân 3 sàn giảm 12,0% so với tháng trước, xuống 27.957 tỷ đồng (HOSE: 23.701 tỷ đồng/ngày giao dịch, -9,0% so với đầu tháng; HNX: 2.694 tỷ đồng/ngày giao dịch, -28,1% so với đầu tháng). Tuy nhiên, nếu so sánh với cùng kỳ năm 2021, giá trị giao dịch toàn thị trường tháng 4/2022 vẫn tăng +22,2%.

Đáng chú ý trên thị trường tháng 4, các nhà đầu tư nước ngoài đã quay đầu mua ròng 3.439 tỷ đồng (tính đến ngày 25/4/2022), so với mức bán ròng 3.646 tỷ đồng trong tháng 3.

Đã tới thời điểm giải ngân?

Theo các chuyên gia của VNDIRECT, thị trường chứng khoán tháng 5 đang nhận được sự hỗ trợ từ một số yếu tố tích cực. VNDIRECT Research dự báo, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng 5,6% so với cùng kỳ (+/-0,2 điểm %) trong quý II/2022, cải thiện từ mức tăng trưởng 5,0% trong quý I/2022. Trong năm 2022, VNDIRECT Research dự báo GDP của Việt Nam tăng trưởng 7,1% so với cùng kỳ.

Một động lực khác cũng được các chuyên gia của VNDIRECT đưa ra, đó là kế hoạch kinh doanh khả quan cho năm 2022 được công bố trong đại hội cổ đông thường niên. Theo đó, ngày 25/4/2022, 116 doanh nghiệp niêm yết trên sàn HOSE đã công bố kế hoạch kinh doanh cho năm 2022. Các doanh nghiệp này đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 17,3% và lợi nhuận ròng tăng trưởng 19,4% cho năm 2022.

Trên sàn HNX, 91 doanh nghiệp niêm yết đã công bố kế hoạch kinh doanh cho năm 2022. Theo đó, các doanh nghiệp này đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 16,8% và lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 13,3% cho năm 2022.

Một số ngành có kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận cao trong năm 2022, bao gồm bán lẻ, ngân hàng, bất động sản, thủy sản, dệt may... “Chúng tôi tin rằng kế hoạch kinh doanh khả quan cho năm 2022 được công bố trong mùa đại hội cổ đông thường niên sẽ giúp nâng cao niềm tin của nhà đầu tư đối với các doanh nghiệp niêm yết” - Chuyên gia của VNDIRECT cho hay.

Cùng với đó, kết quả kinh doanh tích cực trong quý I/2022 cũng sẽ là động lực cho thị trường. Đến ngày 27/4/2021, 529 công ty đã công bố kết quả kinh doanh, tương ứng với 30,7% tổng số cổ phiếu và 20,7% tổng vốn hóa toàn thị trường. Theo đó, tổng doanh thu và lợi nhuận của các công ty này tăng lần lượt 31,5% và 68,1% so với cùng kỳ trong quý 1/2022.

Nhóm vốn hóa lớn có mức tăng trưởng lợi nhuận cao nhất là 81,3% so với cùng kỳ trong quý 1/2022, vượt trội so với nhóm vốn hóa trung bình và nhóm vốn hóa nhỏ, có mức tăng trưởng lợi nhuận ròng lần lượt là 45,4% so với cùng kỳ và 23,4% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 27/4, chỉ có 7 ngành có tỷ lệ doanh nghiệp công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2022 cao hơn 40% (theo tỷ trọng vốn hóa) và tất cả đều có mức tăng trưởng lợi nhuận khả quan trong quý I/2022. Trong số 7 ngành này, hóa chất có mức tăng trưởng lợi nhuận ròng mạnh nhất là 500,8% so với cùng kỳ, đóng góp 20,1% vào tăng trưởng lợi nhuận ròng của thị trường trong quý I/2022. Các ngành khác bao gồm: điện (+105,5% so với cùng kỳ), công nghệ (+36,6% so với cùng kỳ), dịch vụ tài chính (+28,9% so với cùng kỳ), đồ uống (+27,2% so với cùng kỳ), dầu khí (+23,8% so với cùng kỳ) và chăm sóc sức khỏe (+19,4 % so với cùng kỳ).

Tuy nhiên, theo các chuyên gia của VNDIRECT, những lo ngại trên thị trường gần đây vẫn chưa tan biến, bao gồm: căng thẳng Nga - Ukraine kéo dài hơn dự kiến và việc Trung Quốc giãn cách xã hội nghiêm ngặt làm tăng thêm lo ngại về sự gián đoạn chuỗi cung ứng và tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại; Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh hơn dự định trước đó; lạm phát trong nước cao hơn dự kiến có thể cản trở đà phục hồi kinh tế và khiến chính sách tiền tệ thắt chặt sớm hơn dự kiến.

Theo số liệu từ VNDIRECT, tại thời điểm ngày 25/4/2022, VN-Index đang giao dịch ở mức P/E 12 tháng là 14,7 lần, đây là mức thấp nhất kể từ tháng 9/2020 và giảm 15,2% so với mức đỉnh từ đầu năm. Các chuyên gia của công ty này kỳ vọng, lợi nhuận thị trường tăng trưởng lần lượt 23% so với cùng kỳ và 19% trong năm 2022 và 2023, khiến mức P/E dự báo cho năm 2022 là 12,3 và P/E dự báo cho 2023 là 10,5 lần, thấp hơn nhiều so với P/E trung bình 3 năm gần đây là 16,2 lần.

“Đây là mức định giá thị trường rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư dài hạn, những người tìm kiếm các doanh nghiệp được quản trị tốt với mức tăng trưởng lợi nhuận cao. Chúng tôi tin rằng những nỗ lực gần đây của các cơ quan quản lý trong việc nâng cao tính minh bạch của thị trường chứng khoán sẽ mang lại niềm tin cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đóng góp cho sự phát triển bền vững của thị trường trong dài hạn” - Chuyên gia của VNDIRECT nhấn mạnh./.