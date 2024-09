Nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên cả nước tiếp tục ủng hộ bà con vùng lũ

(TBTCO) - Tiếp nối hoạt động quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng do bão, lũ, những ngày qua, người dân tại nhiều tỉnh, thành phố, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên cả nước đã tích cực quyên góp tiền của, hàng hóa và nhân lực để hỗ trợ bà con sớm ổn định cuộc sống.

Các công ty, đơn vị trao bảng tượng trưng ủng đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3. (Ảnh: Tuấn Kiệt/TTXVN)

Bạc Liêu: 866 triệu đồng tiền mặt và nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm

Thống kê của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, từ ngày 11-17/9, lũy kế kết quả các tổ chức, cá nhân quyên góp ủng hộ bằng phương thức chuyển khoản và tiền mặt là hơn 866 triệu đồng. Các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức 6 chuyến xe 0 đồng vận chuyển trên 8 tấn hàng gồm nước suối, nhu yếu phẩm, quần áo, thuốc men…

Ngoài ra, Bưu điện tỉnh Bạc Liêu hỗ trợ chuyển phát miễn phí hàng hóa cứu trợ từ tỉnh Bạc Liêu đến 13 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng trực tiếp bão, lũ gồm Hải Phòng, Quảng Ninh, Yên Bái, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang và Hà Giang.

Thời gian hỗ trợ từ ngày 11-21/9. Hàng hóa cứu trợ là các loại hàng nhu yếu phẩm (thực phẩm đồ khô, quần áo, vải, thuốc chữa bệnh, nước uống đóng chai nhựa).

Trước đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố phía Bắc bị thiệt hại do bão lũ. Tại lễ phát động, 19 đơn vị đã đăng ký ủng hộ với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Các tổ chức, cá nhân dự buổi lễ đã ủng hộ tiền mặt trên 66 triệu đồng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề xuất Thường trực Tỉnh ủy xuất kinh phí 3,5 tỷ đồng từ nguồn Quỹ cứu trợ tỉnh do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh quản lý để hỗ trợ đồng bào 7 tỉnh bị thiệt hại nặng do bão số 3 và mưa lũ do hoàn lưu bão gây ra gồm Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Tuyên Quang (mỗi tỉnh 500 triệu đồng).

Đồng Nai: Quyên góp được 6,7 tỷ đồng

Trong đó, Công ty Changshin Việt Nam (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) dự kiến tổng tiền ủng hộ là hơn 3 tỷ đồng; trong đó người lao động trong đơn vị đóng góp hơn 2 tỷ đồng, Ban Giám đốc công ty ủng hộ 1 tỷ đồng.

Công ty Pousung Việt Nam (huyện Trảng Bom), quyên góp được trên 700 triệu đồng.

Ban Giám đốc và toàn thể công nhân tại Công ty Cổ phần TKG TaeKwang Vina (thành phố Biên Hòa) quyên góp được 3 tỷ đồng.

Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông)

Theo thống kê đến 12 giờ ngày 16/9, Hội Xuất bản Việt Nam đã nhận được hơn 416 triệu đồng tiền mặt và các hiện vật.

Cụ thể như Nhà Xuất bản Giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) tặng 6.000 bản sách giáo khoa các loại (trị giá khoảng 200 triệu đồng) cùng 50 triệu tiền mặt từ nguồn đóng góp tự nguyện của người lao động trong đơn vị. Công ty Cổ phần Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh (FAHASA) ủng hộ 1.000 phần quà với tổng trị giá khoảng 1 tỷ đồng; đồng thời, sẽ trực tiếp liên hệ các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bão lụt và tổ chức đoàn đi trao trực tiếp cho học sinh.

Công ty Cổ phần Sách Thái Hà đóng góp 120 triệu đồng; Công ty Cổ phần Văn hóa Truyền thông Quán Sách mùa thu 35 triệu đồng; Công ty Cổ phần Văn hóa Đông A 20 triệu đồng; Công ty Cổ phần Văn hóa Văn Lang 20 triệu đồng; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Văn hóa Sáng tạo Trí Việt 15 triệu đồng.

Ngoài ra, hững chuyến xe chở đầy lương thực, thực phẩm, nước uống và các vật dụng thiết yếu đã, đang và sắp vượt hàng nghìn cây số để sớm đến với bà con trong vùng bão lũ.

Những chuyến xe mang hàng cứu trợ từ mọi miền Tổ quốc đến tận tay người dân vùng bị lũ lụt huyện Bảo Yên. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Chuyến hàng mang theo tình cảm của người dân Thành phố Hồ Chí Minh đến với người dân huyện Bảo Yên.

Mặc dù việc di chuyển tại huyện Bảo Yên đang gặp rất nhiều khó khăn, nhưng những chuyến hàng cứu trợ vẫn miệt mài đến với người dân vùng lũ.

Gạo - món quà quý đến tay người dân xã Xuân Hoà, huyện Bảo Yên.

Đoàn thiện nguyện thị xã Việt Yên (Bắc Giang) mang chăn, quần áo, đồ dùng thiết yếu đến cho người dân xã Xuân Hoà, huyện Bảo Yên, chiều 16/9.

Những chuyến hàng cứu trợ vẫn nối dài....