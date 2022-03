Nhiều kỳ vọng cho thị trường bất động sản khởi sắc

(TBTCO) - Các nút thắt trong chính sách dần được tháo gỡ và khả năng phục hồi nền kinh tế sẽ là động lực quan trọng để đưa bất động sản chuyển động nhanh, thành điểm sáng của năm 2022, nhất là khi có các chính sách tích cực để giải ngân cho các dự án cơ sở hạ tầng được đẩy mạnh.

Dự án BĐS tại mới TP.Thủ Đức. Ảnh: Gia Cư

Kỳ vọng hồi phục

Ông Nguyễn Hoàng-Giám đốc R&D DKRA Việt Nam nhận định, dòng tiền chảy vào thị trường bất động sản (BĐS) sẽ vẫn rất tích cực. Dự báo nửa đầu năm 2022, nguồn cung mới và sức mua tương đương cuối năm 2021 và có thể tăng nhẹ nhưng không quá mạnh. Nửa cuối năm 2022, thị trường sẽ sôi động hơn, nguồn cung mới và thanh khoản có thể tăng trưởng có chọn lọc. Những dự án có hạ tầng tốt, pháp lý đầy đủ, vị trí thuận lợi thì lượng tiêu thụ tích cực hơn nhưng sẽ không có “sốt” trong năm.

Theo ông David Jackson -Tổng Giám đốc Colliers Việt Nam, xét kịch bản lạc quan nhất là các hoạt động kinh tế được khôi phục hoàn toàn thì các phân khúc cũng sẽ hồi phục với tốc độ không giống nhau. BĐS công nghiệp, nhà ở và văn phòng sẽ có nhiều ưu thế và tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ ngay trong năm 2022. BĐS nghỉ dưỡng thì cần thêm thời gian vì có quan hệ chặt chẽ với đà hồi phục của ngành du lịch, có khi cần đến 2 hoặc 3 năm để đạt mức tăng trưởng như giai đoạn trước dịch.

Đại diện Công ty Việt An Hòa nhận định, trong năm 2022, thị trường BĐS có nhiều khả năng sẽ thiết lập mặt bằng giá mới cao hơn năm 2021, trong đó, một phần là do tác động “vết dầu loang” từ kết quả phiên đấu giá các lô đất tại Thủ Thiêm (TP. Hồ Chí Minh). Ngoài ra, tác động nặng nề của đợt dịch Covid-19 thứ tư đã khiến nhà đầu tư chuyển dòng tiền vào nhóm tài sản nhà, đất và các loại hình BĐS gắn với đất để tìm kênh trú ẩn an toàn trong năm 2022.

Theo các chuyên gia BĐS, nếu đại dịch Covid-19 được khống chế tốt, 2022 sẽ là một năm đầy sôi động của thị trường BĐS. Các động lực quan trọng nhất phải kể ra là sự nỗ lực của Chính phủ nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án cơ sở hạ tầng trọng yếu và tháo gỡ các vướng mắc về pháp lý, tốc độ phủ vắc-xin cao và việc đường bay quốc tế được mở lại.

Xu hướng dịch chuyển

Trong bối cảnh khi các khu vực trung tâm đã cạn kiệt về quỹ đất, nhà đầu tư đang có xu hướng chuyển dịch về vùng ven vừa có quỹ đất rộng, lại có nhiều chính sách ưu đãi thu hút đầu tư. Làn sóng dịch chuyển sản xuất được dự báo tiếp tục làm tăng nhiệt bất động sản công nghiệp. Đặc biệt, giá đất ở những địa phương vùng ven còn khá mềm và nhiều tiềm năng sinh lời.

Phân tích của đại diện Khu công nghiệp Collier Việt Nam, trong năm 2022, TP. Hồ Chí Minh dự kiến sẽ có thêm 5 khu công nghiệp mới tham gia vào thị trường, cung cấp hơn 4.200 ha vào quỹ đất công nghiệp, trong đó, 4 khu công nghiệp tọa lạc tại huyện Bình Chánh. Sự tăng trưởng nguồn cung này nhằm đáp ứng nguồn cầu thuê đất, nhà xưởng công nghiệp rất lớn trên địa bàn thành phố trong bối cảnh quỹ đất công nghiệp tại đô thị này đang cạn dần.

Trong khi đó, Bình Dương cũng hứa hẹn sẽ là điểm nóng trong năm 2022 khi địa phương này lần lượt thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào bất động sản công nghiệp với sự xuất hiện của nhiều doanh nghiệp lớn như Vingroup, FLC, Becamex, HUD. Các thủ phủ công nghiệp khác ở phía Nam như Bình Phước, Đồng Nai và Long An sẽ là tâm điểm của thị trường này nhờ vào giao thông và kinh tế đều phát triển mạnh.

Điểm nóng mua bán BĐS vùng ven. Ảnh: TL

Theo ông Phan Việt Hoàng - Phó Tổng thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, trong khi giá đất tại các đô thị lớn hiện đang khá cao không phải chủ đầu tư nào cũng “kham nổi” thì sự dịch chuyển chuỗi cung ứng của một bộ phận nhà đầu tư về các tỉnh vùng ven có tiềm năng phát triển là tất yếu.

“Thực tế sự dịch chuyển đã mang lại nhiều thành quả cho chủ đầu tư, như: Hưng Thịnh (tại Bình Định, Khánh Hòa), Novaland (Bình Thuận), Đất Xanh và Danh Khôi (tại Đồng Nai)…”- ông Hoàng nhận định.

Theo Hội môi giới BĐS, trong kinh doanh giá thành nguyên liệu đầu vào là yếu tố quan trọng quyết định đến lợi nhuận. Hiện nay, quỹ đất phát triển dự án mới tại các tỉnh vùng ven vẫn còn khá lớn, nhiều nơi còn có chính sách ưu đãi thu hút đầu tư và quan trọng là hạ tầng giao thông hiện đang khá tốt nên việc đi lại rất nhanh và thuận tiện dựa. Dựa trên 3 yếu tố này, có thể nhận định rằng thị trường bất động sản vùng ven trong năm 2022 sẽ tiếp tục phát triển trên các nền tảng của năm trước.

Nguyên tắc “nước chảy về chỗ trũng” đã trở thành quy luật, dòng tiền bất động sản thường chảy từ chỗ có mặt bằng giá cao sang nơi có mặt bằng giá thấp để vừa tận hưởng được các cơ hội đầu tư hấp dẫn, vừa giúp thị trường phát triển cân bằng, ổn định hơn vì vậy dòng vốn đầu tư cũng buộc phải dịch chuyển theo./.