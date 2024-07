Nhiều kỳ vọng vào số thu ngân sách từ xuất nhập khẩu

ÔNG HOÀNG QUỐC QUANG - PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN HÀ NỘI: Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2024 Đến hết ngày 30/6/2024, tổng số thu ngân sách nhà nước của Cục Hải quan Hà Nội đạt 14.950 tỷ đồng, bằng 44,5% dự toán và bằng 105,34% cùng kỳ năm 2023. Kết quả thu ngân sách chưa đạt tỷ lệ cao do một số mặt hàng trọng điểm có số thu lớn đều có kim ngạch có thuế giảm, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, đặc biệt là nhập khẩu ô tô nguyên chiếc sụt giảm… Đứng trước vấn đề này, Đảng ủy và tập thể lãnh đạo đơn vị đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp và theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có số thuế lớn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2024. ÔNG NGUYỄN VĂN ỔN - PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TP. HỒ CHÍ MINH: Chủ động nuôi dưỡng nguồn thu Số thu ngân sách nhà nước của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt 58.747,1 tỷ đồng, bằng 44,91% dự toán được giao, giảm 7,67% so với cùng kỳ năm 2023. Tuy các nhóm mặt hàng chủ lực kim ngạch xuất nhập khẩu trong nửa năm qua có tăng, song mặt hàng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu - chiếm tỷ trọng khoảng 13% cơ cấu số thu lại giảm sâu về lượng (-19,3%) và trị giá (-35,4%) dẫn đến số thuế giảm gần 45% so với cùng kỳ... Do đó, để nuôi dưỡng nguồn thu và thúc đẩy dòng chảy thương mại, lãnh đạo Cục đã quán triệt tăng cường cải cách hành chính, hiện đại hoá, tạo thuận lợi thương mại cho cộng đồng doanh nghiệp.