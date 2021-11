Những dấu mốc phát triển, trưởng thành 25 năm chứng khoán Việt Nam

(TBTCO) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rìa phía Bắc rãnh áp thấp có trục ở khoảng 6-8 độ vĩ Bắc kết hợp với không khí lạnh, trên cao là nhiễu động gió Đông nên từ ngày 28/11 đến ngày 30/11, ở Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.