"Nóng" buôn lậu tại các tỉnh miền Trung và Tây Nam Bộ

(TBTCO) - Chỉ còn gần 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, nhất là tại một số tỉnh miền Trung và Tây Nam Bộ đang "nóng" hơn bao giờ hết, chủ yếu là các mặt hàng như đường cát, thuốc lá, đồ uống, đồ điện tử, pháo nổ...

Miền Trung, Tây Nam Bộ gia tăng tình trạng buôn lậu

Theo Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép các mặt hàng qua biên giới ngày càng diễn ra phức tạp và có xu hướng tăng trong những ngày cận Tết Nguyên đán, nhất là tại các tỉnh miền Trung, Tây Nam Bộ. Trong hai tháng 11 và 12/2021, lực lượng chức năng cả nước liên tục phát hiện nhiều vụ việc với khối lượng "khủng". Điển hình như vụ thu giữ 2,4 tấn pháo từ nước ngoài qua địa bàn tỉnh Quảng Trị để đưa vào nội địa tiêu thụ...

Mới đây nhất, ngày 06/01/2022, Đội Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan Nghệ An) đã phát hiện, bắt giữ, xử lý vụ việc mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép hàng cấm nghi là pháo hoa nổ tại xóm Bắc Vực, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, Đội kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan Nghệ An) phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện, bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển 19 khối hộp hình chữ nhật chứa pháo hoa. Hiện, vụ việc đã bàn giao cho Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cho biết, thời gian gần đây hệ thống đường dây nóng của Ban thường xuyên nhận được tin báo về tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tại một số tỉnh miền Trung và Tây Nam bộ.

Ngày 03/01/2022, lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước đã bắt giữ một đối tượng vận chuyển hơn 1 tạ pháo lậu; Cuối tháng 12/2021, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh bắt quả tang một đối tượng vận chuyển gần 2 tạ pháo nổ tại khu vực Cầu sắt tiếp giáp đường biên giới Campuchia thuộc ấp Đông Lợi, xã Tân Đông, huyện Tân Châu;...

Bên cạnh đó, nhiều mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp Tết Nguyên đán cũng được các đối tượng buôn lậu bất chấp vi phạm ồ ạt đưa qua biên giới vào nội địa tiêu thụ. Ngày 04/1/2022, tại khu vực khóm thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, lực lượng Hải quan Đồng Tháp đã phối hợp bắt giữ gần nửa tấn đường kết tinh hiệu WHITE SUGER, BEE BRAND, PURE REPINED Thailand sản xuất và 1.000 bao thuốc lá điếu ngoại hiệu Nelson.

Ngày 05/01/2022, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang, tiến hành kiểm tra và phát hiện tại hộ kinh doanh Động Lực 123 thuộc khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên và phát hiện khối lượng lớn hàng hóa là đồ điện, gia dụng không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Buôn lậu gia tăng ở các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao. Ảnh: TL

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị tăng cường đợt cao điểm chống buôn lậu

Nắm bắt tình hình dịp Tết là thời điểm nhu cầu mua sắm tăng cao, các đối tượng lợi dụng để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản số 13/BTC-TCHQ yêu cầu các đơn vị chức năng trực thuộc chủ động tăng cường đợt cao điểm phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Trong đó nêu rõ yêu cầu các đơn vị tăng cường các hoạt động phối hợp với các lực lượng chức năng như: Công an, Biên phòng, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường, An ninh hàng không, chính quyền địa phương… để chia sẻ thông tin, đấu tranh phát hiện, bắt giữ đối tượng và hàng hóa vi phạm.

Đặc biệt, Bộ Tài chính giao nhiệm vụ cho cơ quan thuế và cơ quan hải quan thực hiện triệt để cao điểm phòng ngừa tội phạm trong dịp này. Cụ thể, Tổng cục Hải quan chủ động phát hiện, đấu tranh, tiến hành kiểm tra, xác minh kịp thời, hiệu quả các vụ việc buôn lậu, buôn bán, vận chuyển hàng cấm, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Đồng thời, ngành Hải quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm tra sau thông quan đối với các mặt hàng cấm, hàng hóa ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, hàng giả nhãn hiệu, gian lận xuất xứ Việt Nam, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhất là các mặt hàng: Hàng tiêu dùng; hàng tạp hóa phục vụ nhu cầu cao trong dịp Tết Nguyên đán; hàng có nguy cơ thẩm lậu, quay vòng vào nội địa; các mặt hàng liên quan đến phòng chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, việc sử dụng, quản lý, lưu giữ hóa đơn và hồ sơ mua bán hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu, thu gom hàng hóa cư dân biên giới của các hộ, cá nhân kinh doanh khu vực cửa khẩu, biên giới, vùng biển có diễn biến phức tạp để ngăn chặn sử dụng hóa đơn hợp thức hóa hàng nhập lậu, nhất là đối với các tỉnh, địa bàn trọng điểm./.