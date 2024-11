Petrovietnam tập trung các giải pháp cho mục tiêu 1 triệu tỷ đồng doanh thu năm 2024

(TBTCO) - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã hoàn thành toàn diện 6/6 chỉ tiêu tài chính do Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giao trong cả năm 2024, về đích trước từ 3 - 5 tháng. Tập đoàn đang tiếp tục nỗ lực triển khai các giải pháp cho mục tiêu đạt 1 triệu tỷ đồng doanh thu trong năm 2024

Các chỉ tiêu trọng yếu vượt mức kế hoạch

Trong tháng 10, kinh tế vĩ mô trong nước và thế giới có dấu hiệu cải thiện. Chỉ số quản trị mua hàng (PMI) Việt Nam phục hồi lên 51,2 điểm, tăng so với tháng trước. Tình hình một số mặt hàng liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Petrovietnam chuyển biến theo xu hướng tốt hơn.

Điểm nhấn nổi bật nhất tháng 10 là Petrovietnam được vinh danh ở vị trí dẫn đầu trong Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam 2024; đồng thời, lần thứ 6 được vinh danh là doanh nghiệp dẫn đầu Top 500 Doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam.

NMNĐ Sông Hậu 1 hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2024 trước 2 tháng

Trong tháng 10/2024, lãnh đạo Petrovietnam và Zarubezhneft đã trao văn kiện hợp tác, củng cố quan hệchặt chẽ hơn 40 năm qua giữa hai bên trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng. Công trình “Chế tạo và lắp đặt hoàn thiện topside giàn đầu giếng RC-8” của Vietsovpetro là công trình xuất sắc tiêu biểu của Giải thưởng đổi mới sáng tạo phát triển doanh nghiệp lần thứ III, năm 2024.

Ở các chỉ số cụ thể, khai thác dầu thô của Petrovietnam tháng 10 đạt 822 nghìn tấn, vượt 19% kế hoạch tháng, tăng 4,5% so với tháng 9/2024; lũy kế 10 tháng năm 2024, sản lượng đạt 8,25 triệu tấn, vượt 0,6% kế hoạch năm, về đích trước 2 tháng. Sản xuất điện toàn Tập đoàn tháng 10 đạt 2,49 tỷ kWh, tăng 50,7% so tháng trước; lũy kế 10 tháng năm 2024, Petrovietnam sản xuất 23,37 tỷ kWh sản lượng điện, tăng 19,6% so với năm trước.

Đáng chú ý, trong tháng 10, sản lượng đạm đạt 163nghìn tấn, vượt 7% kế hoạch tháng, tăng 16% so tháng trước; sản lượng xăng dầu đạt 636,9 nghìn tấn, vượt 14% kế hoạch tháng, tăng 1,6% so với tháng 9/2024. Lũy kế 10 tháng, sản xuất đạm đạt 1,54 triệu tấn, vượt 6,5% kế hoạch 10 tháng, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2023; sản xuất xăng dầu (không bao gồm NSRP) đạt 5,55 triệu tấn, vượt 18,7% kế hoạch 10 tháng, bằng 95,8% kế hoạch năm (nếu tính cả sản lượng từ NSRP đạt 12,36 triệu tấn, vượt 15% kế hoạch 10 tháng, bằng 95% kế hoạch năm, tăng 11,4% so với cùng kỳ 2023).

Petrovietnam ghi nhận doanh thu 820,4 nghìn tỷ đồng trong 10 tháng

Tập đoàn tiếp tục thực hiện tốt công tác quản trị, các chỉ tiêu sản xuất hầu hết hoàn thành vượt mức kế hoạch, nên mặc dù giá các sản phẩm chủ lực của tập đoàn giảm so với cùng kỳ và so với tháng trước, ảnh hưởng lớn tới hiệu quả hoạt động, song kết quả 10 tháng năm 2024 các chỉ tiêu tài chính đều hoàn thành vượt mức từ 26% - đến 3 lần kế hoạch 10 tháng. Các chỉ tiêu tài chính của tập đoàn đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đã hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm từ 12% - 2,6 lần và tăng trưởng cao so với cùng kỳ 2023.

Toàn cảnh công trường thi công chân đế điện gió ngoài khơi

Cụ thể, Tổng doanh thu toàn tập đoàn về đích kế hoạch năm trước 3 tháng, 10 tháng năm 2024 ước đạt 820,4 nghìn tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch năm, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023; Nộp ngân sách toàn Tập đoàn về đích trước 4 tháng, ước đạt 129,2 nghìn tỷ đồng, vượt 37% kế hoạch năm, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2023; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 43,3 nghìn tỷ đồng, vượt 96% kế hoạch năm. Với kết quả đạt được, trong 10 tháng qua, Petrovietnam đã hoàn thành toàn diện 6/6 chỉ tiêu tài chính cả năm 2024 theo kế hoạch pháp lệnh Ủy ban Quản lý vốn và HĐTV giao.

Tại các đơn vị thành viên, tính chung 10 tháng đầu năm 2024 có 17 đơn vị tăng trưởng cao về doanh thu hợp nhất từ 1 - 76% và 11 đơn vị tăng trưởng về lợi nhuận trước thuế hợp nhất từ 3% đến 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Petrovietnam cũng dành nguồn kinh phí cho an sinh xã hội 10 tháng năm 2024 là 515 tỷ đồng, đạt 69% kế hoạch (750 tỷ đồng), trong đó hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo là 121 tỷ đồng; hỗ trợ chương trình giáo dục, đào tạo với kinh phí 227 tỷ đồng; hỗ trợ chương trình y tế, kinh phí trên 57 tỷ đồng; hỗ trợ các tổ chức, quỹ, hội là 110 tỷ đồng… Đặc biệt, tập đoàn đã phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai triển khai Dự án Tái thiết thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (với giá trị tài trợ trên 40 tỷ đồng), hoàn thành trong tháng 12 năm 2024.

Về kế hoạch 2 tháng cuối năm, Petrovietnam phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu quản trị đặt ra, triển khai bổ sung động lực mới và làm mới động lực cũ.

Tập trung giải pháp cho mục tiêu 1 triệu tỷ đồng doanh thu

Để gấp rút về đích năm 2024, các đơn vị thành viên của Petrovietnam đã đặt ra nhiều giải pháp, sáng kiến. Ở khối thăm dò, khai thác, các đơn vị hoàn thànhchiến dịch bảo dưỡng, sửa chữa lớn của năm, duy trì các dự án khai thác đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch quản trị đề ra, gia hạn các hợp đồng mới.

Công tác an toàn trên các công trình dầu khí luôn được đảm bảo

Khối khí, điện, đạm xác định triển khai hoạt độngbám theo mục tiêu của tập đoàn. Hoạt động đầu tư thúc đẩy các dự án được thực hiện ở các nhà máy đạm. Theo xu hướng chuyển dịch năng lượng, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS), Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đang có những điều chỉnh tái cơ cấu, tăng tỷ trọng liên quan đến năng lượng tái tạo, năng lượng mới.

Khối lọc hóa dầu tích cực cải thiện máy móc, tiết kiệm nhiên liệu, xây dựng kịch bản cho các tháng cuối năm và năm 2025; xây dựng kế hoạch quản trị kiểm soát hàng tồn kho cả đầu vào và đầu ra.

Giải pháp chung của khối dịch vụ kỹ thuật là gia hạn các hợp đồng, tăng cường phối hợp giữa các đơn vị dịch vụ kỹ thuật và sản xuất kinh doanh để hoàn kế hoạch quản trị được giao, tập trung liên kết ngang theo thế mạnh từng đơn vị. Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) thực hiện chuỗi sự kiện nổi bật trong 2 tháng cuối năm, trong đó, đơn vị sẽxuất khẩu chân đế đầu tiên cho điện gió ngoài khơi.

Trong năm 2024, tỷ lệ giải ngân đầu tư của Petrovietnam cao hơn trung bình cả nước là nỗ lực lớn của cả tập đoàn, điều này phụ thuộc vào yếu tố con người và quản trị tốt. Bên cạnh đó, Petrovietnam cũng thực hiện chỉ tiêu tiết kiệm, an sinh xã hội, đạt mức cao nhất, có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh đất nước gặp nhiều thiên tai thời gian qua.

Kho cảng LNG Thị Vải

Một số đơn vị thành viên Petrovietnam đã hoàn thành vượt kế hoạch doanh thu trong 10 tháng gồm: PV GAS hoàn thành 110% kế hoạch; PVOIL hoàn thành 108%; BSR 108%; Vietsovpetro 115%; PV Drilling 127%; DQS 131%; PVMR 125%; PVChem 106%; PVI 102%; Công ty mẹ 105%.

Các đơn vị cần tiếp tục đánh giá thị trường, xây dựng kế hoạch, chủ động bổ sung động lực mới, làm mới động lực cũ, thực hiện các nhiệm vụ được giao đồng thời xây dựng kế hoạch cho 2 tháng cuối năm, đảm bảo đồng bộ với kế hoạch của tập đoàn, với tinh thần “tiết kiệm – hiệu quả - chống lãng phí”.

Trong thời gian tới, các ban chuyên môn tập đoàn chủ động tổ chức hội thảo, tọa đàm, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, ban/ngành, chuyên gia theo từng dự án luật, tham gia góp ý kiến các dự án Luật, kịp thời có tiếng nói tới Chính phủ, góp phần tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh.

Petrovietnam cần tập trung cao độ cho kế hoạch quản trị, kiên định, quyết tâm với mục tiêu đề ra, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch. Tiếp tục bám sát thị trường, ưu tiên hiệu quả hoạt động, rà soát dư địa tăng trưởng, phấn đấu cho mục tiêu kế hoạch 1 triệu tỷ doanh thu năm 2024, đạt hiệu quả cao về lợi nhuận hợp nhất năm 2024, giữ vững vị trí số một Việt Nam về lợi nhuận, đồng thời chuẩn bị đà tăng trưởng cho năm tiếp theo.