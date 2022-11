Phát động Chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam:

(TBTCO) - Sáng ngày 23/11, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã chủ trì Lễ Phát động “Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn”.

Lễ phát động Chương trình được BHXH Việt Nam tổ chức trực tuyến tại điểm cầu Trung ương và 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây là hoạt động thường niên, khởi động “Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2022 và mang Tết ấm đến với người nghèo - Xuân Quý Mão” của ngành BHXH Việt Nam, góp phần lan tỏa những thông điệp nhân văn của chính sách BHXH, BHYT trong cộng đồng xã hội.

Tại điểm cầu Trung ương còn có sự tham dự của Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý BHXH Nguyễn Văn Cường; các Phó Tổng Giám đốc và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; đại điện các tổ chức, doanh nghiệp hưởng ứng trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT.

Tại điểm cầu địa phương, có sự tham dự của đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền; Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các tỉnh, thành phố; đại diện các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm. Đặc biệt, tại 64 điểm cầu còn có sự có mặt của khoảng trên 1.800 người dân có hoàn cảnh khó khăn được tặng sổ BHXH, thẻ BHYT trong chương trình.

Tạo điều kiện để người dân được tiếp cận và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại lễ phát động, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết, thực hiện chủ trương “BHXH, BHYT toàn dân” của Đảng và Nhà nước, với mong muốn để người dân Việt Nam, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc y tế khi ốm đau, được bảo đảm thu nhập khi hết tuổi lao động, Chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn” hướng tới những đồng bào dân tộc thiểu số thuộc nhóm đối tượng không được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT; người chưa có thẻ BHYT thuộc diện mới thoát nghèo; người thuộc hộ cận nghèo, người có mức sống trung bình chưa tham gia BHXH, BHYT và người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế khác…

Chia sẻ niềm tự hào khi thời gian qua, sổ BHXH, thẻ BHYT đã được rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm lựa chọn là món quà thiết thực và ý nghĩa trao tặng đến người nghèo, người khó khăn trong những chương trình thiện nguyện mà các đơn vị tổ chức, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh, với những ý nghĩa nhân văn, nhân đạo, cộng đồng chia sẻ của chính sách BHXH, BHYT, cuốn sổ BHXH, tấm thẻ BHYT khi được trao tặng đến người có hoàn cảnh khó khăn không chỉ là sự chia sẻ về vật chất mà còn là sự động viên về tinh thần vô cùng to lớn. Quan trọng hơn, khi tham gia BHXH, BHYT là người dân được tham gia vào mạng lưới an sinh xã hội quốc gia, bên cạnh việc được quỹ an sinh xã hội quốc gia đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp, họ còn có cơ hội được chia sẻ lại với cộng đồng – điều tưởng như là không thể đối với những người khó khăn – những người dường như chỉ có thể đi nhận sự giúp đỡ từ xã hội thì nay đã có thể tự hào rằng mình cũng đã chia sẻ với cộng đồng – thông qua việc tham gia BHXH, BHYT.

“Với mong muốn nhân lên thật nhiều những giá trị nhân văn ấy, thay mặt lãnh đạo BHXH Việt Nam, tôi tha thiết kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành BHXH Việt Nam; các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành, chung tay, để Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn được lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, để ngày càng có thêm nhiều người dân được đảm bảo thu nhập khi hết tuổi lao động bằng BHXH, được chăm sóc sức khỏe khi ốm đau bằng BHYT” - Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh bày tỏ.

Tiếp nối giá trị nhân văn

Hưởng ứng lời phát động của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam Nguyễn Văn Tĩnh cho biết, những năm qua, bên cạnh việc động viên toàn thể đoàn viên tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, Công đoàn cơ quan BHXH Việt Nam còn tích cực vận động đoàn viên tham gia công tác nhân đạo, từ thiện, góp phần cùng với ngành BHXH Việt Nam thực hiện hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội. Từ những hoạt động thiện nguyện Công đoàn đứng ra tổ chức cho thấy, việc chọn sổ BHXH, thẻ BHYT là những món quà tặng cho người có hoàn cảnh khó khăn có ý nghĩa hết sức sâu sắc.

“Chúng tôi đã từng được chứng kiến có những người dân nghẹn ngào xúc động khi cầm trên tay tấm thẻ BHYT, cuốn sổ BHXH được tặng và chia sẻ, tấm thẻ BHYT nhỏ bé đã đến đúng lúc, cứu sống người thân và bản thân họ. Có những người nông dân "1 nắng 2 sương" khi được tặng sổ BHXH đã khóc vì cuốn sổ BHXH mang lại cho họ cơ hội được có lương hưu khi hết tuổi lao động như những người đi làm tại cơ quan, doanh nghiệp khác, khiến họ cảm thấy được bình đẳng với người lao động ở các cơ quan, doanh nghiệp” - Ông Nguyễn Văn Tĩnh nói.

Hưởng ứng phong trào ý nghĩa này, Công đoàn BHXH Việt Nam kêu gọi mỗi đoàn viên hãy gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện chương trình, ủng hộ ít nhất 1 ngày lương để mua sổ BHXH, thẻ BHYT tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn, đồng hành cùng ngành BHXH Việt Nam thực hiện thắng lợi Chương trình - góp phần trao nhân ái - lan tỏa yêu thương.

Đại diện BHXH 63 tỉnh, thành phố trong cả nước phát biểu hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH tỉnh An Giang Đặng Hồng Tuấn cho biết, với mong muốn ngày càng có nhiều người được chăm sóc sức khỏe bằng BHYT, được đảm bảo thu nhập khi hết tuổi lao động, thời gian qua, BHXH các tỉnh, thành phố luôn nỗ lực tuyên truyền, đẩy mạnh công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Song từ thực tiễn đi tuyên truyền, phổ biến chính sách, khi tiếp xúc với người dân nhận thấy, có nhiều người dân chưa tham gia BHXH, BHYT không phải vì họ chưa hiểu chính sách mà vì khó khăn về tài chính. Đặc biệt, trong hơn 2 năm dịch bệnh Covid-19, nhiều người sống trong cảnh ăn bữa nay, lo bữa mai, ước mơ về một tuổi già có lương hưu, ốm đau được chăm sóc sức khỏe với họ thật xa vời.

Bày tỏ sự vui mừng khi Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát động chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn trong toàn ngành, ông Đặng Hồng Tuấn cho biết, BHXH các tỉnh, thành phố nhiệt liệt hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Giám đốc bằng những hành động cụ thể và thiết thực và tin tưởng rằng tấm lòng của đội ngũ công chức, viên chức trong toàn hệ thống BHXH Việt Nam sẽ lan tỏa chương trình tới cộng đồng xã hội và nhận được sự chung tay, góp sức của các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm.

Cũng tại lễ phát động, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu nhấn mạnh, các tổ chức, nhà tài trợ đã có nghĩa cử cao đẹp, đồng hành cùng ngành BHXH Việt Nam trong các hoạt động an sinh xã hội. Hành động của các đơn vị góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái, giúp người dân còn khó khăn được tiếp cận các chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước, từ đó có động lực để nỗ lực, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.