Phát hành tín phiếu ngân hàng chỉ tác động tâm lý tới thị trường?

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán trong nước đang có những phản ứng tương đối mạnh trước động thái phát hành tín phiếu của Ngân hàng Nhà nước. Một số ý kiến bày tỏ lo ngại, đây là dấu hiệu chính sách tiền tệ đảo chiều. Nhưng các chuyên gia khẳng định, việc phát hành tín phiếu là hoạt động bình thường, thậm chí còn là một phương án tích cực trên thực tế. Sau nhịp giảm, thị trường chứng khoán đang mở ra nhiều cơ hội tốt để chọn lựa các cổ phiếu triển vọng phục hồi.

Thị trường sẽ hấp dẫn hơn khi giá điều chỉnh sâu. Ảnh: Duy Dũng.

Thực tế còn được coi là tích cực

Theo số liệu từ SSI Research, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quay lại phát hành tín phiếu trên kênh hoạt động thị trường mở kể từ tháng 3/2023 và đã phát hành tổng cộng 70 nghìn tỷ đồng kỳ hạn 28 ngày trong 5 ngày làm việc liên tiếp (tính đến hết 27/9). Khối lượng phát hành ban đầu ở mức vừa phải với 10 nghìn tỷ đồng mỗi ngày cho 3 phiên đầu tiên, sau đó tăng lên 20 nghìn tỷ đồng trong 2 phiên gần nhất.

Trên thực tế, khối lượng này vẫn chưa có quá nhiều sự đột biến và vẫn trong tầm kiểm soát nếu so với mức thanh khoản trung bình hàng ngày trên thị trường liên ngân hàng là vào khoảng 200 nghìn tỷ đồng/phiên.

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Tổng giám đốc AFA Capital, cũng cho rằng hoạt động bơm/hút tiền tệ qua kênh tín phiếu là hoạt động rất thông thường của các ngân hàng trung ương. Trên thực tế, khối lượng tiền mà NHNN đã hút về qua kênh tín phiếu gần đây đang ở mức thấp so với trước đây.

Theo bà Thái Thị Việt Trinh - Chuyên gia phân tích cao cấp của SSI Research, việc lo ngại về sự đảo chiều chính sách tiền tệ của NHNN khá dễ hiểu khi thời điểm tháng 6 năm ngoái, NHNN cũng đã tiến hành phát hành tín phiếu trên kênh thị trường mở. Tổng khối lượng phát hành lên đến gần 660 nghìn tỷ đồng trước khi NHNN đưa ra quyết định tăng lãi suất điều hành vào tháng 9/2022. Tuy nhiên, “bối cảnh hiện tại đã có nhiều sự khác biệt” - bà Trinh cho hay.

Chuyên gia của SSI Research khẳng định rằng, động thái phát hành tín phiếu của NHNN nhằm điều chỉnh trạng thái thanh khoản ngắn hạn trên hệ thống, là hoạt động thường thấy từ các ngân hàng trung ương và không đồng nghĩa với việc NHNN sẽ đảo chiều chính sách tiền tệ.

Theo Công ty Chứng khoán Rồng Việt, trong thời gian tới, NHNN có thể tiếp tục phát hành tín phiếu nhưng điều này không đồng nghĩa với việc đảo chiều trong chính sách tiền tệ, bởi hoạt động điều tiết cung tiền mang tính thời điểm và linh hoạt.

“Trên thực tế, việc thực hiện nghiệp vụ phát hành tín phiếu này còn có thể được coi là tích cực, thay vì NHNN lựa chọn phương án bán ngoại tệ từ dự trữ ngoại hối. Thông qua nghiệp vụ này, NHNN có thể có những đánh giá mức độ dồi dào của thanh khoản trên hệ thống, điều chỉnh mức lãi suất trên thị trường 2 để cân đối giữa áp lực tỷ giá và hạn chế tối đa ảnh hưởng lên mặt bằng lãi suất thị trường 1” - bà Thái Thị Việt Trinh phân tích thêm.

Sau nhịp giảm, là cơ hội để chọn lựa cổ phiếu triển vọng

Thực tế cho thấy, việc NHNN liên tục phát hành tín phiếu để hút tiền về đã tác động tới tâm lý nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, nhất là trong bối cảnh nhà đầu tư cá nhân lớn như Việt Nam. Cùng với các thông tin không tích cực khác, thị trường chứng khoán đang có phần phản ứng hơi mạnh trong những phiên gần đây.

Trao đổi với báo giới, ông Trần Minh Hoàng - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và phân tích, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương (VCBS) chia sẻ, thị trường chứng khoán là thị trường của kỳ vọng và do đó thường nhạy cảm với các tin tức kinh tế vĩ mô, cũng như thường ghi nhận biến động mạnh trong ngắn hạn trên cơ sở dao động tâm lý của nhà đầu tư. Theo đó, trong những phiên gần đây, thị trường đã trải qua những diễn biến không tích cực. Sau đó, về trung và dài hạn, giá cổ phiếu vẫn có xu hướng vận động xung quanh giá trị nội tại của doanh nghiệp.

Theo chuyên gia của VCBS, triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp và mức lãi suất chiết khấu mới là hai yếu tố chính quyết định mức định giá của các công ty niêm yết. Trong bối cảnh hiện tại, mức độ hút tiền của NHNN là không lớn và cũng không làm thay đổi cả hai yếu tố trên. “Thậm chí, động thái này góp phần giúp NHNN nước đạt được mục tiêu ổn định tỷ giá, cũng có nghĩa là giúp đà tăng trưởng cũng như sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán Việt Nam trở nên bền vững hơn” - chuyên gia này cho biết thêm.

Còn theo Công ty Chứng khoán Mirae Asser (MAS), sau những ngày bán mạnh, mức P/E của VN-Index đã điều chỉnh về mức hấp dẫn hơn trước. MAS kỳ vọng tăng trưởng ở hầu hết các ngành sẽ khởi sắc trong nửa cuối năm nhờ lãi suất cho vay giảm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng; xuất khẩu và tiêu dùng trong nước phục hồi; đầu tư công tăng tốc và được hỗ trợ về mặt chính sách.

Dựa trên nhận định NHNN vẫn giữ nguyên định hướng chính sách tiền tệ theo hướng hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, chuyên gia của SSI Research cho rằng, điều chỉnh mạnh của VN-Index về vùng gần 1.100 điểm là cơ hội cho nhà đầu tư lựa chọn mua vào các cổ phiếu có triển vọng phục hồi tích cực từ quý IV/2023 và năm 2024.

Hiện tại, dựa trên số liệu tháng 7, tháng 8 và nửa đầu tháng 9 chưa thấy hồi phục rõ rệt, tăng trưởng GDP quý III/2023 ước tính sẽ thấp hơn khá nhiều so với dự báo của Chính phủ trong khoảng 6,8% - 7,4%. “Tăng trưởng tín dụng chỉ ở mức 5,56% so với đầu năm tính đến giữa tháng 9 (mục tiêu: 14% - 15% so với cùng kỳ), từ các thông điệp gần đây của Chính phủ và NHNN, chúng tôi không cho rằng việc thắt chặt chính sách tiền tệ sẽ sớm diễn ra” - bà Thái Thị Việt Trinh chia sẻ thêm./.