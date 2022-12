"Phố nhà giàu" - Khu phố đẳng cấp châu Âu lần đầu xuất hiện tại Tân Trụ, Long An

(TBTCO) - Nhà phố thương mại Sài Gòn Town có thiết kế phong cách châu Âu mang tới trải nghiệm sống đạt chuẩn hạng sang lần đầu tiên xuất hiện tại thị trường phía Tây thành phố, đưa mỗi chủ nhân tận hưởng lối sống đầy duy mỹ và nâng tầm đẳng cấp sở hữu.

Địa thế đất Sài Gòn Town mang tính chiến lược khi nằm trên tuyến đường gần trục động lực theo tuyến Tiền Giang - Long An - TP. Hồ Chí Minh giúp chủ sở hữu thuận tiện giao thương và kết nối liên vùng

Sức bật từ hạ tầng

Long An là nơi đón đầu trục động lực phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam - TP. Hồ Chí Minh và các vùng phụ cận. Các chuyên gia cũng cho biết, phân khúc tiếp tục chiếm ưu thế trong nhiều năm tới tại thị trường này vẫn là nhà phố và biệt thự. Bên cạnh đó, thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh trong ít nhất 2 năm tới sẽ có nhiều biến động, đặc biệt là mức giá được hưởng lợi theo sự phát triển của hệ thống hạ tầng giao thông.

Thông tin từ Sở GTVT Long An, tuyến ĐT827E hay trước đây là trục động lực kết nối TP. Hồ Chí Minh - Long An - Tiền Giang dự kiến được đầu tư có ý nghĩa chiến lược, nâng tầm hệ thống giao thông vận tải của tỉnh. Tuyến đường động lực này sẽ kéo dài qua tỉnh Tiền Giang, Long An và TP. Hồ Chí Minh.

So với nhiều dự án khác tại khu vực phía Tây TP. Hồ Chí Minh, nhà phố Sài Gòn Town được hưởng lợi khi các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm của vùng đang được đẩy mạnh. Địa thế đất của Sài Gòn Town mang tính chiến lược khi nằm trên tuyến đường gần trục động lực, tọa lạc tại vị trí nằm giữa trung tâm thị trấn, ngay giao lộ Cao Thị Mai - Nguyễn Trung Trực, sở hữu mặt tiền đường lớn với tiềm năng kết nối và tăng giá khi được thừa hưởng lực đẩy từ Tân Trụ trong tương lai quy hoạch lên đô thị loại IV.

Trong đó, đoạn qua tỉnh Long An dài nhất, dự kiến khoảng 35km, kết nối với tỉnh Tiền Giang tại huyện Châu Thành, qua Tân Trụ, Cần Đước và Cần Giuộc trước khi kéo dài đến TP. Hồ Chí Minh. Đây sẽ là cú hích cực lớn cho giá bất động sản khởi sắc trong thời gian tới.

Theo ước tính, khi hạ tầng hoàn thiện sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ khu vực này với trung tâm TP. Hồ Chí Minh và sân bay Long Thành chỉ còn khoảng 20 phút. Song song, các dự án vành đai và loạt cao tốc hoàn thiện kỳ vọng tạo kết nối đồng bộ cho dự án và mang đến cú hích cho bất động sản toàn khu vực, đồng thời làm gia tăng giá trị cho nhà phố Sài Gòn Town nói riêng.

Hạ tầng giao thông dự án Sài Gòn Town với vỉa hè rộng 11m, hệ thống điện, hệ thống hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước, thông tin liên lạc, cây xanh… được thực hiện theo tiêu chuẩn đô thị quốc gia đảm báo đáp ứng nhu cầu cho cư dân dự án

Đô thị sống chuẩn mực châu Âu

"Sài Gòn Town được định hình là mô hình nhà phố quy hoạch bán compound, kiến tạo không gian sống đẳng cấp đạt chuẩn mực châu Âu ngay tại trung tâm thị trấn Tân Trụ, hứa hẹn đáp ứng nhu cầu sinh sống đẳng cấp cho các khách hàng dù khó tính nhất”, đại diện đơn vị phát triển dự án - Thắng Lợi Land chia sẻ.

Mỗi căn nhà phố đều sở hữu hàng loạt tiện ích hiện đại, hội tụ đầy đủ tiêu chuẩn sống mới của giới thành đạt là “sống an ninh và hạnh phúc trong cộng đồng văn minh”. Không chỉ tiên phong kiến tạo một khu đô thị tích hợp đáp ứng trọn vẹn 4 giá trị An - Sinh - Giáo - Dưỡng cho khách hàng, Sài Gòn Town dẫn dắt phong cách sống “thượng lưu” đậm cá tính riêng”: hào sảng, năng động và sầm uất.

Cùng với “lực hút” từ những ưu thế vượt trội, Sài Gòn Town còn có sự cộng hưởng từ chính sách bán hàng ưu việt: chiết khấu 5%, được thanh toán giãn tiến độ trong 24 tháng, được hỗ trợ vay lên đến 60%... Với chương trình thanh toán giãn tiến độ sẽ giúp khách hàng có thêm niềm tin khi đưa ra mọi quyết định sở hữu tài sản tích lũy lâu dài.